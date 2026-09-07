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Bigg Boss 20 Grand Premiere Highlights: BB 20 में सलमान ने कंटेस्टेंट का किया स्वागत, घर में माही विज से परेशान हुए प्रतियोगी

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 का जोरदार आगाज हुआ. इस बार एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट्स शो की शोभा बढ़ाने पहुंच चुके हैं. लग रहा है कि इस बार दर्शकों का काफी मनोरंजन होने वाला है. आइए जानते हैं पहले एपिसोड में क्या-क्या हुआ.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 7, 2026 12:54:28 PM IST

बिग बॉस 20 के ग्रैंड प्रीमियर पर क्या-क्या हुआ?
बिग बॉस 20 के ग्रैंड प्रीमियर पर क्या-क्या हुआ?


बीते रविवार को बिग बॉस 20 का आगाज हो चुका है. ग्रैंड प्रीमीयर के मौके पर शो होस्ट और अभिनेता सलमान खान ने 16 प्रतियोगियों का घर में स्वागत किया. इसके बाद सभी का एक-एक करके परिचय कराया. फिर घर में जाते ही कंटेस्टेंट्स के बीच नोकझोंक देखने को मिली. जानिए बिग बॉस 20 के ग्रैंड प्रीमियर में क्या-क्या हुआ. 

कनिका मान बनीं पहली प्रतियोगी

बिग बॉस के ग्रैंड प्रीमियर में कनिका मान ने बतौर प्रतियोगी पहली एंट्री की. उन्हें ‘नागिन 7’ से जाना जाता है. उन्होंने ‘शरारत’ गाने पर परफॉर्म कर धमाकेदार शुरुआत की और सलमान खान से बातचीत की. सलमान ने बताया कि उनकी मां को ‘नागिन 7’ में कनिका का अभिनय काफी पसंद आया.

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‘पंचायत’ के नाराज दामाद और ईशा रिखी ने खींचा ध्यान

ओटीटी की चर्चित सीरीज ‘पंचायत’ में नाराज दामाद की भूमिका निभाने वाले आसिफ खान भी बिग बॉस 20 का हिस्सा बन चुके हैं. वहीं, सिंगर-रैपर बादशाह की पूर्व पत्नी ईशा रिखी का भी सलमान ने स्वागत किया. इस दौरान ईशा कहती हैं, ‘मैंने जो कुछ भी झेला है, उसने मुझे तोड़ दिया है.’

आम्रपाली दुबे कहती हैं- लोग उनका 2.0 वर्जन देखेंगे

भोजपुरी दुनिया की चर्चित अभिनेत्री आम्रपाली दुबे भी बिग बॉस 20 में नजर आएंगी. वह कहती हैं कि लोगों ने अभी तक उन्हें फिल्मों में बेहद सीधी सादी एक्ट्रेस के तौर पर देखा है. लेकिन अब उन्हें आम्रपाली दुबे का 2.0 वर्जन देखने को मिलेगा. 

माही विज ने कहा कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है

माही विज ने भी एंट्री के वक्त कहा कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है. यानी कि उन्होंने बिग बॉस 20 के घर के अंदर मौजूद कंटेस्टेंट्स को आगाह किया है. इस शो में सलमान ने कुल मिलाकर 16 प्रतियोगियों का स्वागत किया. 

ये कंटेस्टेंट हुए शामिल

बिग बॉस 20 में कुल 16 प्रतियोगी आ चुके हैं, जिनके नाम हैं, माही विज, एमसी मैरी कॉम, कनिका मान, आसिफ खान, आम्रपाली दुबे, ईशा रिखी, काज़ी तौकीर, लव गिल (लवप्रीत कौर), अरिशफ़ा खान, अमन गांधी, तन्मय सिंह (ScoutOP), रोहेद खान, कुशल तंवर (गुल्लू), उदिति सिंह, रीति तिवारी और यंग DSA.

माही विज से परेशान हुए कंटेस्टेंट्स

बिग बॉस 20 के आगामी एपिसोड में घरवाले माही विज से परेशान नजर आएंगे. अमन गांधी और अरिश्फा खान समेत कुछ प्रतियोगी चर्चा करते हैं कि उनके लिए माही के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो रहा है. वहीं, ईशा रिखी मजाकिया अंदाज में कहती हैं, ‘माही जी जबसे आई हैं, सबको ऑर्डर दे रही हैं- ये करो, वो करो. शुक्र है मेरी चड्ढी ढो देना नहीं बोला.’

यह खबर भी पढ़ें: संजय दत्त ने मंच पर नहीं मानी महाराष्ट्र के मंत्री की बात, मराठी बोलने से किया साफ इंकार; वीडियो वायरल

Tags: bigg boss 20 grand priemereBigg Boss 20 Highlightshome-hero-pos-5
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