यहीं पटककर मारूंगा…बिग बॉस 20 में Gen Z गर्ल को दी खुलेआम चुनौती, एक-दूसरे पर टूट पड़े कंटेस्टेंट; क्या हुआ ऐसा?

बिग बॉस 20 में आए दिन बवाल होता रहता है. जब कोई टास्क की बारी होती है, तो प्रतियोगियों के बीच गहमागहमी होना तय है. जियो हॉटस्टार पर एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें जेन जी गर्ल अरिश्फा खान और स्काउट के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिली. स्काउट ने तो अरिश्फा को मारने की धमकी भी दे डाली. देखें पूरा वीडियो और जानें पूरा वाकया.

क्यों हुई स्काउट और अरिश्फा की लड़ाई?

बिग बॉस 20 में नए कैप्टन के चयन के लिए प्रतियोगियों को एक टास्क दिया जाता है. इसमें बताया जाता है कि महिला कंटेस्टेंट पुरुष कंटेस्टेंट पर रंगे फेकेंगी. इसके बाद टास्क शुरू होता है. फिर दूसरे प्रोमो में देखने को मिलता है कि अरिश्फा खान जब स्काउट पर रंग फेंकती हैं, तो रंग उनकी आंख पर लगे चश्मे पर पड़ जाता है. इससे स्काउट भड़क जाते हैं. वह अरिश्फा खान को कहते हैं कि यहीं पटककर मारूंगा, फेंक दूंगा. इसके बाद अरिश्फा खान और स्काउट के बीच गजब की लड़ाई होती है.

काजी पर भड़क पड़ते हैं स्काउट

काजी तौकीर स्काउट से कहते हैं कि उन्होंने अरिश्फा को जो कहा कि वह उन्हें पटककर मारेंगे. ये गलत था. इसपर स्काउट काजी से बोलते हैं कि उनके लिए टास्क में लड़का लड़की नहीं हैं. वह कहते हैं, अगर कोई उनकी आंख में कुछ डालेगा, तो वह रिएक्ट करेंगे. इसके बाद ईशा रिखी समेत कई प्रतियोगी स्काउट का विरोध करते हैं. इसके बाद स्काउट रोने लगते हैं और काजी उन्हें समझाते हैं.

ये कंटेस्टेंट हुए नॉमिनेट

इस हफ्ते तीन कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं. इस लिस्ट में रोहेद खान, आसिफ खान और स्काउट शामिल है. अब उनकी किस्मत जनता के भरोसे हैं.

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