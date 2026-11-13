‘लोग इश्क में क्या से क्या हुए’ घर में तेरे नाम वाली हरकतें कर रहे Scout OP; लव गिल के चक्कर में भूले अपना  वजूद

Scout OP Bigg Boss 20: गेमिंग क्रिएटर और बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट स्काउट OP ने लव गिल के साथ गरमागरम बहस के बाद अपने सारे बाल मुंडवाकर और पूरी तरह गंजा होकर अपने साथी घरवालों को चौंका दिया. ये ड्रामैटिक पल रियलिटी शो के लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया है, जिसमें स्काउट के अचानक फैसले से दूसरे कंटेस्टेंट हैरान रह गए. ये घटना स्काउट और लव के बीच कई मतभेदों के बाद हुई है, और उनके बीच हुई नई बहस से तनाव और बढ़ गया है. बहस तब शुरू हुई जब स्काउट ने लव के पजामे के बारे में एक कमेंट किया, जो उसे पसंद नहीं आया.

शो में स्काउट का ड्रामा

प्रोमो में, लव स्काउट से उसके कमेंट्स को लेकर भिड़ते हुए दिख रहे हैं. वो उससे कहती है, “मैंने तुझे आज़ादी दी और तू इस आज़ादी का ऐसे इस्तेमाल कर रहा है. किस बात का मज़ाक कर रहा है? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? मुझे नहीं बात करनी इस चीज़ पर.” जैसे ही बहस जारी रहती है, स्काउट घर के गार्डन एरिया में नकली साँप के स्ट्रक्चर पर चढ़ता हुआ दिखता है. उदिति चिंता से रिएक्ट करती है और उससे कूदने से मना करती है, यह पूछते हुए कि क्या वो कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहा है. स्काउट जवाब देता है, “नहीं, ऑप्शन नहीं है.”

बैकग्राउंड में बजा कबीर सिंह का गाना

कबीर सिंह का गाना बेखयाली बैकग्राउंड में बजता है जब स्काउट बाथरूम जाता है और अपना सिर पूरी तरह से मुंडवा लेता है. उसका अचानक हुआ यह बदलाव लव को साफ तौर पर हैरान कर देता है. जब वह उसके कामों पर सवाल उठाती है, तो स्काउट उससे कहती है, “तू क्यों स्ट्रेस लेकर बैठी है? तेरा तो स्ट्रेस हट गया.” सिर मुंडवाए स्काउट को रोते हुए देखा जा सकता है, जबकि लव का फ्लैशबैक चलता है जिसमें वह उससे कह रहा है, “यह सब क्या है? आज से मुझे बहन या जो चाहो कहो. मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक कंटेस्टेंट हूं.”

Tomorrow Promo: SCOUT OP enters his KABIR SINGH ERA! @HotstarReality https://t.co/1yPgbdWhBc — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 12, 2026

लव के पजामे पर छिड़ी बहस

यह टकराव स्काउट के लव के पजामे के बारे में किए गए एक कमेंट पर दोनों के बीच एक और गरमागरम बहस के बाद हुआ. बहस के दौरान, स्काउट ने ट्राउजर की डोरी के बारे में एक कमेंट किया, जो लव को गलत लगा. उसने बार-बार उसे रुकने के लिए कहा, जबकि दूसरे घरवालों ने भी उसके शब्दों के चुनाव पर सवाल उठाए. कुछ कंटेस्टेंट को लगा कि स्काउट ने हद पार कर दी है, जबकि दूसरों ने बताया कि कमेंट शायद मज़ाक के तौर पर किया गया था. इस असहमति ने उनके रिश्ते को और खराब कर दिया, और लव ने उसे ऐसे कमेंट दोहराने के खिलाफ चेतावनी दी.

स्काउट के सिर मुंडवाने के फैसले ने बिग बॉस 20 के घर के अंदर चल रहे तनाव में एक और नाटकीय पल जोड़ दिया. यह देखना बाकी है कि इस कदम से लव और दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ उनके रिश्ते पर असर पड़ेगा या नहीं.

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