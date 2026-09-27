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Bigg Boss 20 में फातिमा सना शेख ने सलमान खान की तारीफों के बांधे पुल, भाईजान के ट्रोलर्स को जवाब देने के तरीके की हुई दीवानी

Fatima Sana Shaikh: बीते दिनों बिग बॉस 20 में शो होस्ट सलमान खान ने ट्रोलर्स को जमकर लताड़ा था. इस वीकएंड का वार में एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने सलमान की खूब तारीफ की.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 27, 2026 6:43:02 PM IST

फातिमा सना शेख ने सलमान खान की तारीफ की
फातिमा सना शेख ने सलमान खान की तारीफ की


अभिनेत्री फातिमा सना शेख बिग बॉस 20 के आने वाले वीकेंड का वार एपिसोड में बतौर गेस्ट आएंगी, जहां उन्होंने अपनी वेब सीरीज़ ‘हुंकार: द रोर’ को प्रमोट किया. वीडियो में एक्ट्रेस ने शो के पिछले एपिसोड में ऑनलाइन ट्रोल्स को सीधे तौर पर एड्रेस करने के लिए होस्ट सलमान खान की तारीफ़ की.

एक्ट्रेस ने क्या कहा?

बिग बॉस 20 का नया प्रोमो सामने आया है. इसमें फातिमा सना शेख ने सलमान से साइबरबुलिंग के खिलाफ खड़े होने वाले पब्लिक फिगर्स के असर के बारे में बात की. उन्होंने कहा, ‘जिस तरह से आपने ट्रोल्स को इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया है, यह बहुत बड़ी बात है. क्योंकि, आपकी पोजीशन में कोई ऐसी बात करता है , कोई मुद्दों पर खड़ा होता है, वो बहुत ही बड़ा असर देता है लोगों पे.’

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सलमान खान ने क्या कहा था?

फातिमा सना शेख के कमेंट्स पिछले वीकेंड के ब्रॉडकास्ट का ज़िक्र करते हैं, जहां सलमान ने कंटेस्टेंट्स के बीच झगड़े को मॉडरेट करते हुए ऑनलाइन टॉक्सिसिटी पर बात की थी. एपिसोड के दौरान, होस्ट ने पब्लिक फिगर्स को टारगेट करके एज-शेमिंग और बॉडी-शेमिंग के खिलाफ बात की, जिसमें पोस्टपार्टम बॉडी चेंजेस का सामना कर रही महिलाओं पर कमेंट्स भी शामिल थे. उन्होंने पैपराज़ी के दखल देने वाले तरीकों और महिला सेलिब्रिटीज़ के प्राइवेट वीडियो के बिना इजाज़त सर्कुलेशन की भी बुराई की.

यह खबर भी पढ़ें: स्वरा भास्कर के नाम पर भिड़े शहजाद पूनावाला और इंफ्लुएंसर, बहस के बाद दिया धक्का! ‘राइज एंड फॉल 2’ से बाहर हुआ कंटेस्टेंट?

Tags: Bigg Boss Season 20Fatima Sana Shaikhsalman khan
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