Bigg Boss 20 में फातिमा सना शेख ने सलमान खान की तारीफों के बांधे पुल, भाईजान के ट्रोलर्स को जवाब देने के तरीके की हुई दीवानी

अभिनेत्री फातिमा सना शेख बिग बॉस 20 के आने वाले वीकेंड का वार एपिसोड में बतौर गेस्ट आएंगी, जहां उन्होंने अपनी वेब सीरीज़ ‘हुंकार: द रोर’ को प्रमोट किया. वीडियो में एक्ट्रेस ने शो के पिछले एपिसोड में ऑनलाइन ट्रोल्स को सीधे तौर पर एड्रेस करने के लिए होस्ट सलमान खान की तारीफ़ की.

एक्ट्रेस ने क्या कहा?

बिग बॉस 20 का नया प्रोमो सामने आया है. इसमें फातिमा सना शेख ने सलमान से साइबरबुलिंग के खिलाफ खड़े होने वाले पब्लिक फिगर्स के असर के बारे में बात की. उन्होंने कहा, ‘जिस तरह से आपने ट्रोल्स को इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया है, यह बहुत बड़ी बात है. क्योंकि, आपकी पोजीशन में कोई ऐसी बात करता है , कोई मुद्दों पर खड़ा होता है, वो बहुत ही बड़ा असर देता है लोगों पे.’

LATEST – Fatima Sana Shaikh to #SalmanKhan “The way u’ve silenced the trolls & spoken on important issue this time is a huge thing. When the biggest megastar of Indian cinema speaks & takes a stand it creates a real impact on people” And honestly, it’s visible.#BiggBoss20 🔥 pic.twitter.com/dDdTD9UcF6 — Sohail. (@BeingSohail__) September 26, 2026

सलमान खान ने क्या कहा था?

फातिमा सना शेख के कमेंट्स पिछले वीकेंड के ब्रॉडकास्ट का ज़िक्र करते हैं, जहां सलमान ने कंटेस्टेंट्स के बीच झगड़े को मॉडरेट करते हुए ऑनलाइन टॉक्सिसिटी पर बात की थी. एपिसोड के दौरान, होस्ट ने पब्लिक फिगर्स को टारगेट करके एज-शेमिंग और बॉडी-शेमिंग के खिलाफ बात की, जिसमें पोस्टपार्टम बॉडी चेंजेस का सामना कर रही महिलाओं पर कमेंट्स भी शामिल थे. उन्होंने पैपराज़ी के दखल देने वाले तरीकों और महिला सेलिब्रिटीज़ के प्राइवेट वीडियो के बिना इजाज़त सर्कुलेशन की भी बुराई की.

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