Home > मनोरंजन > जब 2 महीने बाद मिली घर की चिट्ठी, फूट-फूट कर रोए बिग बॉस 20 के घरवाले; माही और कनिका का हुआ बुरा हाल

जब 2 महीने बाद मिली घर की चिट्ठी, फूट-फूट कर रोए बिग बॉस 20 के घरवाले; माही और कनिका का हुआ बुरा हाल

Bigg Boss 20 Family Letter: बिग बॉस 20 का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें सभी घरवालों की उनके परिवार से चिट्ठी आई है. महीनों बाद घर का हाल जानकर सभी भावुक हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 3, 2026 4:41:14 PM IST

बिग बॉस 20 के घरवालों की आई चिट्ठियां
बिग बॉस 20 के घरवालों की आई चिट्ठियां


बिग बॉस 20 शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं. अब इतने लंबे समय बाद शो के प्रतियोगियों के घर से चिट्ठियां आई हैं, जिसे पढ़ने के बाद सभी भावुक हैं. कुछ कंटेस्टेंट्स का तो रो-रोकर बुरा हाल है. ये प्रोमो काफी इमोशनल हैं. देखें वीडियो .

क्या है प्रोमो?

शो का जा नया प्रोमो सामने आया है, इसमें देखने को मिलता है कि बिग बॉस सभी घरवालों को बताते हैं करीब 2 महीने तक इस घर में रहने के बाद अब उनके घर से चिट्ठियां आई हैं. यह अनाउंसमेंट सुन सभी प्रतियोगी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं. इसके बाद सभी को उनके घर का हाल मिलता है, जो कंटेस्टेंट के लिए काफी भावुक कर देने वाला होता है. 

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माही विज और कनिका का हुआ बुरा हाल

चिट्ठियां पढ़ने के बाद मनीष गोयल कहते हैं कि घरवाले उन्हें पहचान ही नहीं पाए. वहीं,  आम्रपाली दुबे भावुक होकर अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में बात करती दिख रही हैं. इसके अलावा माही विज और कनिका मान तो अपना आंसू रोक ही नहीं पा रही है. वह खूब रोती हुई दिख रही हैं. अब एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ये पल सभी प्रतियोगियों के लिए कैसा रहता है. करीब 2 महीने बाद से घर से हाल-खबर वाली चिट्ठी इमोशनल के साथ-साथ काफी रोमांचक भी है. 

आसिफ खान हुए घर से बेघर 

इस वीकएंड के वार में एक्टर आसिफ खान घर से बेघर हो गए. उन्हें जनता के सबसे कम वोट मिले थे. बाहर आने के बाद उन्होंने स्काउट और यंग को सपोर्ट करने की बात कही है, क्योंकि उन्हें वो अच्छा दोस्त मानते हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: कम भीड़, सुहाना मौसम और शानदार नजारे! नवंबर की छुट्टियों को बनाना है यादगार? भारत की इन 6 छिपी जगहों पर जरूर जाएं

Tags: bigg boss 20Bigg Boss 20 Emotional MomentBigg Boss 20 Family Lettermahi vij
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