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Bigg Boss 20 Contestants: फैसू से लेकर उर्फी जावेद तक… क्या इस बार ‘बिग बॉस’ के घर में मचेगा इन दिग्गजों का धमाल?

Bigg Boss 20 Rumoured Contestants List: उर्फी जावेद और मिस्टर फैसू समेत कई बड़े नाम 'बिग बॉस 20' की लिस्ट में चर्चा में हैं. क्या इस बार वाकई बदल जाएगी पूरी गेम? संभावित कंटेस्टेंट्स की लिस्ट देखें...

By: Shivani Singh | Last Updated: June 15, 2026 5:16:44 PM IST

उर्फी जावेद और मिस्टर फैसू समेत कई बड़े नाम 'बिग बॉस 20' की लिस्ट में चर्चा में हैं
उर्फी जावेद और मिस्टर फैसू समेत कई बड़े नाम 'बिग बॉस 20' की लिस्ट में चर्चा में हैं


Bigg Boss 20 Rumoured Contestants List: बिग बॉस का कारवां अब अपने 20वें ऐतिहासिक सीजन की दहलीज पर खड़ा है और इसी के साथ सोशल मीडिया पर अटकलों का बाज़ार भी गर्म हो गया है. हर बार की तरह इस बार भी फैंस यह जानने के लिए बेताब हैं कि ‘बिग बॉस’ के आलीशान घर में कौन-कौन एंट्री करने वाला है. पूर्व कंटेस्टेंट्स से लेकर टीवी के जाने-माने चेहरों और डिजिटल क्रिएटर्स तक, कई दिग्गजों के नाम हवा में तैर रहे हैं.

खबरों की मानें तो शो की कास्टिंग का काम ज़ोर-शोर से चल रहा है और दर्शकों के चहेते भाईजान यानी सलमान खान एक बार फिर होस्ट के रूप में वापसी करने के लिए तैयार हैं. आपको याद दिला दें कि ‘बिग बॉस 19’ की ट्रॉफी गौरव खन्ना ने अपने नाम की थी, जबकि फरहाना भट्ट फर्स्ट रनर-अप रही थीं.

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क्या होगी इस बार की थीम?

इस नए सीजन को लेकर जो सबसे बड़ी अफवाह उड़ रही है, वो है इसकी थीम. चर्चा है कि इस बार ‘ओल्ड वर्सेस न्यू’ का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है. अगर इन खबरों में थोड़ी भी सच्चाई है, तो इस बार शो के इतिहास के कुछ सबसे पॉपुलर पुराने खिलाड़ी नए चेहरों को टक्कर देते नज़र आएंगे. 

पुराने कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में असीम रियाज़, शहनाज़ गिल और पारस छाबड़ा जैसे बड़े नामों की चर्चा सबसे ज़्यादा है. हालांकि, मेकर्स या खुद इन सितारों की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है.

इन नए चेहरों पर टिकी हैं सबकी निगाहें

शो में फ्रेशनेस का तड़का लगाने के लिए टीवी और डिजिटल दुनिया के कई पॉपुलर नामों को अप्रोच किए जाने की खबर है. मीडिया रिपोर्ट्स में रिद्धिमा गुप्ता, भागीरथ भट्ट, रुरु ठाकुर, अरबाज़ पटेल और भव्या सिंह के नामों की खूब चर्चा हो रही है. इनके अलावा सोशल मीडिया पर ‘गुल्लू’ के नाम से मशहूर तुषार कारवार का नाम भी शो से जोड़ा जा रहा है. इन्फ्लुएंसर और बिजनेसमैन तरुण राज अरोड़ा को लेकर भी फैंस के बीच काफी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी एंट्री पर सस्पेंस बरक़रार है.

युवा दर्शकों को टीवी स्क्रीन से बांधे रखने के लिए मेकर्स डिजिटल एंटरटेनमेंट, ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बड़े चेहरों को लाने की पूरी तैयारी में हैं. यही वजह है कि फैसल शेख, अंजलि अरोड़ा, जन्नत जुबैर, एल्विश यादव, अनवेज दरबार और उर्फी जावेद जैसे सोशल मीडिया सेंसेशन के नामों को लेकर भी कयासों का दौर जारी है.

रिद्धिमा गुप्ता ने बातों-बातों में दे दिया हिंट?

इन सब अफवाहों के बीच एक्ट्रेस रिद्धिमा गुप्ता के एक हालिया पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया है. दरअसल, इंस्टाग्राम पर एक ‘आस्क मी एनीथिंग’ (AMA) सेशन के दौरान एक फैन ने उनसे सीधा सवाल पूछ लिया- ‘बिग बॉस में कब आओगे आप?’

इस पर रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए इमोजी के साथ जवाब दिया- ‘ऑन द वे हूं’. उनके इस छोटे से जवाब ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है और माना जा रहा है कि वह शो का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

कब शुरू होगा ‘बिग बॉस 20’?

हालांकि मेकर्स ने अभी तक प्रीमियर की तारीख का एलान नहीं किया है, लेकिन अंदरखाने से आ रही खबरों के मुताबिक, शो की शूटिंग अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर की शुरुआत में हो सकती है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सलमान खान अपनी आगामी एक्शन फिल्म का एक बड़ा हिस्सा पूरा करने के बाद, 21 सितंबर के आसपास बिग बॉस के सेट पर लौट सकते हैं.

फिलहाल, ये सभी नाम और तारीखें सिर्फ कयासों पर आधारित हैं. ‘बिग बॉस 20’ की असली और फाइनल लिस्ट तो शो के ग्रैंड प्रीमियर के वक्त ही साफ हो पाएगी.

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