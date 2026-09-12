Home > मनोरंजन > अब खाने के लिए तरसेंगे बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट! इस प्रतियोगी की एक गलती ने बिगाड़ा खेल, Bigg Boss के घर में मचा हंगामा

अब खाने के लिए तरसेंगे बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट! इस प्रतियोगी की एक गलती ने बिगाड़ा खेल, Bigg Boss के घर में मचा हंगामा

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 में कुछ ऐसा हुआ कि अब प्रतियोगियों को कम मात्रा में खाना खाकर कुछ दिन रहना पड़ेगा. जानिए इन सबके पीछे किस कंटेस्टेंट का हाथ है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 12, 2026 4:15:11 PM IST

बिग बॉस 20 में अब खाने के लिए तरसेंगे कंटेस्टेंट्स
बिग बॉस 20 में अब खाने के लिए तरसेंगे कंटेस्टेंट्स


रियलिटी शो बिग बॉस 20 में घरवालों को एक सजा दी गई है,  जिनमें उनके पास इस हफ्ते कम खाना खाकर दिन बिताने पड़ेंगे. आखिर घरवालों को किसके वजह से और क्यों मिली ये सजा? क्या किसी ने कोई रूल तोड़ा या हुआ कुछ और. तो किस बात की देर चलिए जानते हैं इसका जवाब. 

बिग बॉस ने याद दिलाए घर के नियम

बिग बॉस 20 के छठे एपिसोड में बिग बॉस कंटेस्टेंट्स से कहते हैं कि क्या घर के खाने के सामान खत्म हो गया है? इसके जवाब में सभी प्रतियोगी कहते हैं कि हां. फिर बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स को घर के कुछ रूल याद दिलाए. एक बार फिर से सभी नियमों को याद दिलाने के लिए बिग बॉस आम्रपाली दुबे को रूल्स पढ़ने के लिए कहते हैं. रूल्स में रहता है कि सुबह अलार्म बजने पर सभी को बिस्तर से उठना है और ज्यादा आराम नहीं करना है. 

You Might Be Interested In

कैप्टन यंग के कारण मिली सजा

इस रूल्स को याद दिलाते हुए बिग बॉस कहते हैं कि घर के कुछ लोग हैं कि आरामपसंद हैं और अलार्म बजन के बाद भी नहीं उठते. इस वजह से घरवालों के लिए अगले हफ्ते का जो खाने का सामान है, वो 30 प्रतिशत मिलेगा. यानी कि यंग के कारण अब पूरे घरवालों को खाने की मात्रा कम करनी पड़ेगी. हालांकि, इस घोषणा के बाद यंग माफी मांगते हैं, लेकिन बिग बॉस का कोई जवाब नहीं आात है. 

बिग बॉस 20 के प्रतियोगियों के नाम

बिग बॉस 20 में कुल 16 प्रतियोगी आ चुके हैं, जिनके नाम हैं, माही विज, एमसी मैरी कॉम, कनिका मान, आसिफ खान, आम्रपाली दुबे, ईशा रिखी, काज़ी तौकीर, लव गिल (लवप्रीत कौर), अरिशफ़ा खान, अमन गांधी, तन्मय सिंह (ScoutOP), रोहेद खान, कुशल तंवर (गुल्लू), उदिति सिंह, रीति तिवारी और यंग DSA.

यह खबर भी पढ़ें: Vinod Rathod: जिनके गानों पर अमरीश पुरी तक ने लगाए ठुमके, 90s में शाहरुख-गोविंदा और ऋषि कपूर की बने आवाज

Tags: bigg boss 20Bigg boss 20 news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भुनी अदरक खाने के फायदे

September 11, 2026

डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना के साथ रोमांस को क्यों...

September 11, 2026

शुक्रवार को ओटीटी पर 6 फिल्में हो रहीं रिलीज

September 11, 2026

6 हसीनाएं, जिन्होंने फिल्मों में निभाई चुड़ैल और भूतनी के...

September 11, 2026

KBC सेट को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया खुलासा?

September 9, 2026

कौन हैं सुरभि वनजारा? जो समय रैना के शो में...

September 9, 2026
अब खाने के लिए तरसेंगे बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट! इस प्रतियोगी की एक गलती ने बिगाड़ा खेल, Bigg Boss के घर में मचा हंगामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब खाने के लिए तरसेंगे बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट! इस प्रतियोगी की एक गलती ने बिगाड़ा खेल, Bigg Boss के घर में मचा हंगामा
अब खाने के लिए तरसेंगे बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट! इस प्रतियोगी की एक गलती ने बिगाड़ा खेल, Bigg Boss के घर में मचा हंगामा
अब खाने के लिए तरसेंगे बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट! इस प्रतियोगी की एक गलती ने बिगाड़ा खेल, Bigg Boss के घर में मचा हंगामा
अब खाने के लिए तरसेंगे बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट! इस प्रतियोगी की एक गलती ने बिगाड़ा खेल, Bigg Boss के घर में मचा हंगामा
अब खाने के लिए तरसेंगे बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट! इस प्रतियोगी की एक गलती ने बिगाड़ा खेल, Bigg Boss के घर में मचा हंगामा