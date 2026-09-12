अब खाने के लिए तरसेंगे बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट! इस प्रतियोगी की एक गलती ने बिगाड़ा खेल, Bigg Boss के घर में मचा हंगामा

रियलिटी शो बिग बॉस 20 में घरवालों को एक सजा दी गई है, जिनमें उनके पास इस हफ्ते कम खाना खाकर दिन बिताने पड़ेंगे. आखिर घरवालों को किसके वजह से और क्यों मिली ये सजा? क्या किसी ने कोई रूल तोड़ा या हुआ कुछ और. तो किस बात की देर चलिए जानते हैं इसका जवाब.

बिग बॉस ने याद दिलाए घर के नियम

बिग बॉस 20 के छठे एपिसोड में बिग बॉस कंटेस्टेंट्स से कहते हैं कि क्या घर के खाने के सामान खत्म हो गया है? इसके जवाब में सभी प्रतियोगी कहते हैं कि हां. फिर बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स को घर के कुछ रूल याद दिलाए. एक बार फिर से सभी नियमों को याद दिलाने के लिए बिग बॉस आम्रपाली दुबे को रूल्स पढ़ने के लिए कहते हैं. रूल्स में रहता है कि सुबह अलार्म बजने पर सभी को बिस्तर से उठना है और ज्यादा आराम नहीं करना है.

कैप्टन यंग के कारण मिली सजा

इस रूल्स को याद दिलाते हुए बिग बॉस कहते हैं कि घर के कुछ लोग हैं कि आरामपसंद हैं और अलार्म बजन के बाद भी नहीं उठते. इस वजह से घरवालों के लिए अगले हफ्ते का जो खाने का सामान है, वो 30 प्रतिशत मिलेगा. यानी कि यंग के कारण अब पूरे घरवालों को खाने की मात्रा कम करनी पड़ेगी. हालांकि, इस घोषणा के बाद यंग माफी मांगते हैं, लेकिन बिग बॉस का कोई जवाब नहीं आात है.

बिग बॉस 20 के प्रतियोगियों के नाम

बिग बॉस 20 में कुल 16 प्रतियोगी आ चुके हैं, जिनके नाम हैं, माही विज, एमसी मैरी कॉम, कनिका मान, आसिफ खान, आम्रपाली दुबे, ईशा रिखी, काज़ी तौकीर, लव गिल (लवप्रीत कौर), अरिशफ़ा खान, अमन गांधी, तन्मय सिंह (ScoutOP), रोहेद खान, कुशल तंवर (गुल्लू), उदिति सिंह, रीति तिवारी और यंग DSA.

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