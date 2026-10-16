क्या Qazi ने ठुकराया था Ekta Kapoor का ऑफर? खुद रॉकस्टार ने खोला 20 साल पहले का बड़ा राज़

Bigg Boss 20 | Qazi Touqeer: काज़ी, जो 2005 में रूपरेखा बनर्जी के साथ फेम गुरुकुल जीतने के बाद मशहूर हुए थे, उन्होंने कहा, ‘TV मैंने कभी किया नहीं. TV का मौके बहुत बड़े-बड़े थे. मैं खुशकिस्मत था जिसके लिए एकता कपूर जी 2005 में आईं और उन्होंने कहानी सुनाई.’ काज़ी ने एकता कपूर के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए कहा, ‘मैं सिर्फ़ उनकी अंगूठियां देख रहा था. रॉकस्टार का पूरा कैरेक्टर एकता जी मुझे नरेट कर रही हैं.’

एकता कपूर को क्यों किया काजी ने ना ?

इतना ही नहीं इस दौरान काज़ी ने कहा कि कपूर को सीधे यह बताने के बजाय कि वो यह प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते, उन्होंने अपना फ़ैसला अनुपमा नाम की एक महिला के ज़रिए बताया. उन्होंने बताया कि उनके पास पहले से ही एक फ़िल्म कमिटमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट था. काज़ी ने याद करते हुए उनसे कहा, ‘मैडम, मैं पहले से ही एक फ़िल्म कर रहा हूँ. मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो पहले ही साइन हो चुका है.’

मीडिया ने काजी को दिखाया था नेगेटिव?

सिंगर को अपने फ़ैसले के बाद मीडिया कवरेज भी याद है. काज़ी के मुताबिक, अगली सुबह की रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने जानबूझकर कपूर का ऑफ़र ठुकरा दिया था क्योंकि उनके पास एक बड़ा मौका था. उन्होंने कहा, ‘मैं सुबह नाश्ते में देख रहा हूँ, ‘काज़ी ने एकता कपूर को छोड़ दिया. काज़ी के पास एक बड़ा काम है.’ यह पेपर ऐसा ही है, मीडिया ऐसा ही है.’ काज़ी ने बताया कि उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था जिसके ज़रिए वो तुरंत अपनी बात साफ़ कर सकें. उन्होंने कहा, ‘उस टाइम क्लैरिफिकेशन करने के लिए थोड़ी थी हमारे पास सोशल मीडिया. हो गया बदनाम, बन गया घमंडी.’

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काज़ी तौकीर का फेम गुरुकुल से बिग बॉस 20 तक का सफर

काज़ी 2005 में रूपरेखा बनर्जी के साथ फेम गुरुकुल जीतने के बाद घर-घर में मशहूर हो गए. रियलिटी सिंगिंग कॉम्पिटिशन से उन्हें कैश प्राइज़, एक म्यूज़िक कॉन्ट्रैक्ट और एक कार भी मिली. बाद में उन्होंने एक्टिंग में हाथ आजमाया, जिसमें फैंटम के गाने ‘अफगान जलेबी’ में एक्टिंग भी शामिल है, और रियलिटी शो सरकार की दुनिया में हिस्सा लिया. इसके बाद उन्होंने कई साल लाइव परफॉर्म किया और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिसके बाद 2026 में सलमान खान के होस्ट किए गए बिग बॉस 20 में एक कंटेस्टेंट के तौर पर सुर्खियों में लौटे.