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Bigg Boss 20 Contestant: स्पोर्ट्स स्टार से भोजपुरी क्वीन तक, बिग बॉस 20 के घर में दिखेंगे ये बड़े चेहरे!

Bigg Boss 20 Contestant: Bigg Boss 20 अब कुछ ही दिनों में टीवी पर आने वाला है. टीवी के सबसे बड़े और चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के लॉन्च में बस कुछ ही दिन बाकी हैं.

By: Heena Khan | Published: August 29, 2026 12:11:32 PM IST

Bigg Boss 20
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Bigg Boss 20 Contestant: Bigg Boss 20 अब कुछ ही दिनों में टीवी पर आने वाला है. टीवी के सबसे बड़े और चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ के लॉन्च में बस कुछ ही दिन बाकी हैं. ऐसे में फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं बता दें कि सलमान खान के होस्ट किए जाने वाले इस शो को लेकर दर्शकों में अलग ही बेचैनी देखने को मिली. वहीं इस बीच, कंटेस्टेंट्स की संभावित लिस्ट और नए घर के लेआउट के बारे में अहम जानकारी सामने आई है. इस बार शो की थीम ‘वरदान’ है, जिसमें घर के अंदर दो अलग-अलग हिस्से होंगे. जो खिलाड़ी एलिमिनेशन का सामना करेंगे, उन्हें तुरंत बाहर नहीं निकाला जाएगा; बल्कि वे दूसरे हिस्से में चले जाएंगे, जिससे उन्हें गेम में वापसी का दूसरा मौका मिलेगा. चलिए जान लेते हैं कि इस बार Bigg Boss में कौन-कौन से सितारे दिखने वाले हैं. 

जानकारी के मुताबिक इस सीज़न में कुल 20 कंटेस्टेंट्स हिस्सा लेंगे; इनमें से 16 से 17 लोग ग्रैंड प्रीमियर की रात एंट्री करेंगे, जबकि बाकी सदस्य बाद में वाइल्ड-कार्ड एंट्री के तौर पर शामिल होंगे.

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इन लोगों का आना कन्फर्म 

कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में एक बड़ा नाम मॉडल-एक्ट्रेस ईशा रिक्खी का सामने आ रहा है, जो मशहूर रैपर बादशाह की पत्नी हैं. टीवी एक्टर अमन गांधी जिन्होंने ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में ऋतिक विरानी का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाई थी. इस सीज़न के लिए कन्फर्म नामों में शामिल होने की खबर है. इसके अलावा, मेकर्स ने इस बार एक अहम फैसला जनता पर छोड़ दिया है. रिया अहीर जो NEET पेपर लीक प्रोटेस्ट के दौरान एक पुलिस वैन को रोकने वाले वीडियो से वायरल हुई थीं और पंजाबी एक्ट्रेस लव गिल के बीच कड़ा मुकाबला रखा गया है. 

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इंडस्ट्री के दिग्गज भी रखेंगे घर में कडम 

डिजिटल और टीवी स्टार्स: ‘कच्चा बादाम’ फेम अंजलि अरोड़ा, अर्शिफ़ा खान, काज़ी तौकीर, आर्यन केल्विन और रियलिटी शो स्टार कुशल तंवर (गुल्लू).

ग्लैमर और सिनेमा: मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे, एक्टर खुशी दुबे, युक्ति कपूर और उदिति सिंह (करण वाही की एक्स-गर्लफ्रेंड). 

स्पोर्ट्स और बॉलीवुड वाइब्स: देश की दिग्गज बॉक्सर मैरी कॉम, गीता बसरा, कॉमेडियन सुनील पाल और शोविक चक्रवर्ती के भी शो के लिए कन्फर्म होने की चर्चा है. 

शुरुआत में एक्टर रजत बेदी के बारे में भी खबरें थीं, लेकिन वह इस सीज़न का हिस्सा नहीं होंगे. वहीं, मेकर्स नीति टेलर, पार्थ समथान, प्रणाली राठौड़ और माही विज से भी बातचीत कर रहे हैं.

Tags: bigg boss 20salman khan
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