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किस कंटेस्टेंट की लगानी है लंका? इसकी चल रही थी प्लानिंग, जब बिग बॉस ने पकड़ा तो छूट गये पसीने, फिर जो हुआ कर देगा हैरान

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 में पिछले एपिसोड में जमकर बवाल हुआ. कुछ प्रतियोगी ग्रुप में प्लानिंग कर रहे थे कि किस कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करना है. इस पर बिग बॉस भड़क गए. फिर जो हुआ उसने बिग बॉस के घरवालों को हैरान कर दिया. जानिए पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 15, 2026 5:43:13 PM IST

बिग बॉस 20
बिग बॉस 20


रियलिटी शो बिग बॉस 20 में आए दिन कुछ न कुछ बड़ा होता रहता है. इस बार नॉमिनेशन के दौरान बिग बॉस ने कुछ प्रतियोगियों को उनकी असलियत बताई, तो हंगामा मच गया. दोषी पाए जाने पर बिग बॉस ने इसकी सजा चार लोगों को दी, जिसमें घर के कैप्टन यंग डीएसए भी शामिल हैं. आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ. 

क्यों खारिज हुई नॉमिनेशन प्रक्रिया?

बिग बॉस ने पहले सभी कंटेस्टेंट को एक्टिविटी रूम में बुलाया. इसके बाद बाद उन्होंने कंटेस्टेंट्स से कहा कि इस हफ्ते का नॉमिनेशन कौन होना चाहिए. इसके बारे में सभी अपने-अपने नाम बताए. फिर सभी प्रतियोगी अपने-अपने 2 विरोधियों के नाम बताते हैं. जब ये सिलसिला खत्म होता है तो बिग बॉस कहते हैं कि ये नॉमिनेशन प्रक्रिया यही खारिज होती है, क्योंकि कुछ घरवालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है. इसकी सजा उन्हें दी जाएगी. 

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क्या प्लानिंग कर रहे थे कंटेस्टेंट्स?

इसके बाद बिग बॉस बताते हैं कि घर के चार कंटेस्टेंट रोहेद खान, आसिफ खान, स्काउट और यंग डीएसएस घर में किसे नॉमिनेट करना है इसकी प्लानिंग कर रहे थे, जो बिग बॉस घर के नियम के खिलाफ है. बिग बॉस ने बताया कि इस वजह से उनको इसकी सजा दी जाएगी. इस गलती के कारण बिग बॉस ने रोहेद खान, आसिफ खान और स्काउट को इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट कर दिया है. यंग डीएसए को नॉमिनेट नहीं किया गया, इसके पीछे का तर्क ये है कि वो इस वक्त कैप्टन हैं. इसलिए उन्हें माफ कर दिया गया. 

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Tags: bigg boss 20
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