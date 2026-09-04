Bigg Boss 20 Bhagirath Bhatt: सलमान खान के Bigg Boss 20 में जाने वाले हैं भगीरथ भट्ट? सिंगर ने किया साफ इनकार

Bigg Boss 20 Bhagirath Bhatt: पिछले कुछ महीनों से, बिग बॉस 20 में कई दिलचस्प अफवाहें और अंदाज़े चल रहे हैं कि घर में कौन आएगा. जिन नामों ने ध्यान खींचा, उनमें सितारिस्ट और म्यूज़िक कंपोज़र भागीरथ भट्ट का नाम भी शामिल था. उनकी संभावित एंट्री इसलिए खास थी क्योंकि वो रियलिटी शो से जुड़े कंटेस्टेंट से बहुत अलग दुनिया से आते हैं. जैसे-जैसे प्रीमियर पास आ रहा है, फैंस स्वाभाविक रूप से जानना चाहते थे कि क्या म्यूज़िशियन सच में बिग बॉस के घर के अंदर दिखेंगे.

आखिर, एक क्लासिकल म्यूज़िशियन का टेलीविज़न के सबसे हाई-प्रेशर रियलिटी शो में से एक में आना एक अनोखा कॉम्बिनेशन होता. अब, आखिरकार इसका जवाब मिल गया है. भागीरथ भट्ट ने खुद इन अंदाज़ों पर बात की है और यह साफ़ कर दिया है कि दर्शकों को इस सीज़न में उन्हें कंटेस्टेंट के तौर पर देखने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

क्या बिग बॉस में नहीं आ रहे भगीरथ भट्ट

भगीरथ भट्ट ने उन खबरों पर विराम लगा दिया है जिनमें उन्हें बिग बॉस 20 से जोड़ने की बात कही जा रही थी. म्यूज़िशियन ने फैंस से बार-बार यह सवाल पूछे जाने के बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया कि क्या वह शो में जा रहे हैं. अपने मैसेज में, भट्ट ने लोगों को उनके प्यार और उत्सुकता के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन साफ ​​तौर पर कहा कि वह बिग बॉस 20 में नहीं जा रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि रियलिटी शो उनके लिए सही क्यों नहीं लग रहा है.

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खुद दिया फैंस को जवाब

उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर लिखा, ‘पिछले कुछ दिनों से, मुझे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं कि मैं बिग बॉस 20 में जा रहा हूं या नहीं. आपके सभी प्यार और उत्सुकता के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. लेकिन मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि मैं बिग बॉस 20 में नहीं जा रहा हूं’. सच कहूं तो, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे शो के लिए बना हूं. मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो चिल्ला सके या फालतू शोर मचा सके. मैं ‘शांत संगीत में विश्वास करता हूं”, और शांतिपूर्ण संगीत हमेशा से मेरी प्रेरणा रहा है.’