Bigg Boss 20: बहुत चल रही थी लिपटा-चिपटी! अब आ गया Asif की बीवी का रिएक्शन; Love Gill के नजदीक जाने पर क्या बोल गईं भाभी जी?

Bigg Boss 20 | Asif Love Viral Videos: बिग बॉस 20 अब अपने तीसरे हफ्ते में और ये शो और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है. वहीं इस शो में जहां काजी से लेकर माही तक फैंस का दिल जीत रही हैं, वहीं “पंचायत” फेम एक्टर आसिफ खान और लव भी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बने हुए हैं. दरअसल, इन दोनों के हाल ही में शो के लाइव फीड से कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जो सच में हैरान कर देने वाले हैं, इन वीडियो में दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियां देखने को मिलीं, जिससे सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों को ट्रोल करना शुरू कर दिया, यहां तक ​​कि उनके नाम भी जोड़े. हालांकि, आसिफ की पत्नी ज़ेबा ने अब ट्रोल्स को तगड़ा जवाब दिया. चलिए जान लेते हैं कि आसिफ की बीवी ने क्या कहा?

क्या बढ़ रहीं हैं लव और आसिफ के बीच नजदीकियां

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक क्लिप में आसिफ और लव गिल एक-दूसरे को गले लगाते दिख रहे हैं. दूसरी में लव, आसिफ के पैरों पर बैठे दिख रहे हैं. इन क्लिप्स को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग मतलब निकालने शुरू कर दिए. लोगों ने आसिफ को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया, यह पूछते हुए कि वो शादीशुदा होते हुए किसी के इतने करीब कैसे हो सकते हैं. अब, आसिफ की पत्नी ने एक बयान जारी कर ट्रोलर्स को इसका जवाब दिया है और कहा है कि उनका और आसिफ का रिश्ता बहुत मजबूत है.

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क्या बोलीं आसिफ की बीवी?

वहीं आसिफ की पत्नी ज़ेबा ने अपने बयान में लिखा, ‘आसिफ की पत्नी होने के नाते मुझे लगता है कि यह बात हमेशा के लिए, अपने दिल से और पूरी साफ़-साफ़ कहना ज़रूरी है. उन सभी के लिए जो उनके बारे में एक अलग कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं खास तौर पर शो में कुछ पलों को लेकर हाल ही में हुई चर्चाओं और उनकी वजह से हमारी शादी पर उठ रहे सवालों का ज़िक्र कर रही हूँ. प्लीज़ 24×7 लाइव फ़ीड देखें, न कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ क्लिप्स.’

क्यों भड़कीं जेबा?

इतना ही नहीं, इसके अलावा आसिफ की बीवी ज़ेबा ने आगे कहा, ‘आप देखेंगे कि वे कितनी बार मेरे, हमारी ज़िंदगी और हमारे रिश्ते के बारे में बात करते हैं. आपको उस पति के बारे में ज़्यादा बेहतर नज़रिया मिलेगा जिसे मैं जानती हूँ, न कि उस पति के बारे में जिसे कुछ सेकंड के वीडियो में देखा गया है. हमारा रिश्ता पूरी तरह से सुरक्षित है, और हमारी समझ बहुत मज़बूत है. कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है. अंदर हर कोई अपना गेम खेल रहा है. उन्हें खेलने दो. लेकिन प्लीज़ इस गेम का इस्तेमाल किसी के कैरेक्टर या उनकी शादी को जज करने के तरीके के तौर पर न करें.’