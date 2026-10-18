Bigg Boss 20: बड़े भाई को थप्पड़ मारने पर पछताए आसिफ खान, सलमान खान ने दी माफी मांगने की सलाह

बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड में आसिफ खान अपने बड़े भाई से खराब रिश्तों पर बात करते हुए इमोशनल हो गए. उन्होंने बताया कि पारिवारिक झगड़े में भाई को थप्पड़ मारने के बाद उन्होंने पांच-छह साल तक उनसे बात नहीं की. आसिफ ने कहा कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा है और वह अपने बड़े भाई से माफी मांगना चाहते हैं.

आसिफ खान ने क्या बताया?

बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार में शो होस्ट सलमान खान से आसिफ खान ने अपनी जिंदगी के दर्दनाक चैप्टर के बारे में बताया. उन्होंने कहा, ‘सर, मेरे जो बड़े भाई हैं, वो मुझसे पहले घर संभालते थे सारा. लेकिन कुछ वजहों से उनको शराब की आदत हो गई और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं. मुझे पांच-छह साल हो गए उनसे बात किए हुए. घर में एक बार झगड़ा हो गया, तो मैंने हाथ उठा दिया उनके ऊपर. तो मैं अभी उनसे सॉरी भी बोलना चाहता हूं उस चीज़ के लिए, और मुझे बहुत रिग्रेट है उस चीज़ पे.’

सलमान ने आसिफ को समझाया

आसिफ की बात सुनकर, सलमान खान ने बताया कि कैसे अनसुलझे झगड़े सालों का समय बर्बाद कर सकते हैं और रिश्ते सुधारने के मौके भी गंवा सकते हैं. उन्होंने एक्टर को सलाह दी कि ऐसे मामलों को लटकाने के बजाय तुरंत सुलझा लेना चाहिए. सलमान ने आसिफ से कहा, ‘तुम्हें पता है, आसिफ, जब ऐसा कुछ होता है, तो तुम्हें उसी पल उसे सुलझा लेना चाहिए. एक रात बीतती है, फिर दूसरी, फिर तीसरा और चौथा दिन, और इससे पहले कि तुम्हें पता चले, तुमने छह साल बीत जाने दिए. अब तुमने पांच से छह साल गंवा दिए हैं. अगर तुम अगले ही दिन उसके पास गए होते, उसे गले लगाया होता और माफी मांगी होती, तो तुम वे पांच से छह साल अपने भाई के साथ बिता सकते थे.’

माफी मांगने की सलाह दी

सलमान ने आसिफ को बिग बॉस के घर से निकलते ही सुलह की तरफ पहला कदम उठाने के लिए हिम्मत दी. उन्होंने उम्मीद जताई कि आसिफ का भाई बातचीत देख रहा है और उसकी भावनाओं को समझेगा.

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