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रिपोर्टर से एंकर बने आसिफ खान, बिग बॉस 20 में प्रतियोगियों के बीच हुई तगड़ी डिबेट; काजी की चड्ढी पर छिड़ी बहस

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें आसिफ खान एंकर के तौर पर प्रतियोगियों की डिबेट करवा रहे हैं. इसमें वह बिग बॉस के घर के अंदर के कई मुद्दों पर चर्चा करवा रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 7, 2026 6:13:55 PM IST

बिग बॉस 20 का नया प्रोमा आया सामने
बिग बॉस 20 का नया प्रोमा आया सामने


बिग बॉस 20 के आगामी एपिसोड में कुछ मजेदार होगा. जारी हुए नए प्रोमो में देखा जा रहा है कि आसिफ खान एंकर बने हैं और उनके न्यूज चैनल पर डिबेट चल रही है. इस दौरान सभी प्रतियोगी अलग-अलग मुद्दे पर अपनी-अपनी बात रख रहे हैं. इतना ही नहीं इस डिबेट में काजी तौकीर की चड्ढी पर भी बहस हुई. आइए देखें शो का प्रोमो.

क्या है प्रोमो?

जियो हॉटस्टार पर शो का नया प्रोमो सामने आया है. इसमें देखा गया कि आसिफ खान एंकर बने हैं और सभी प्रतियोगियों का वह अपन न्यूज चैनल पर स्वागत करते हैं. वह कहते हैं- आपका हमारे न्यूज चैनल बीबी न्यूज में स्वागत है. हमने इससे सी हटा दिया है क्योंकि हमारे आस-पास कई सी घूम रहे हैं. यह सुनते ही सभी हंसने लगते हैं. 

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आम्रपाली का किया जिक्र

आगे अपनी बात कहते हुए आसिफ खान कहते हैं, ‘आगरा से एक पागल फरार हो गया है. फिर उसने आम्रपाली नामक एक युवती को पकड़ा. फिर युवती के सिर से जुएं निकालकर खाना शुरू कर दिया.’ इस पर आम्रपाली भी हंस पड़ती है. 

काजी की चड्ढी पर हुई बहस

इस घर में काजी तौकीर अक्सर कहते हैं कि वह चड्ढी नहीं पहनते हैं. उनके पास सिर्फ दो चड्ढी है, जो अपने आप धुल जाती है. इसे लेकर बहस चलती है कि काजी तौकीर को न्याय दिलाया जाए. इसके बाद डिबेट के पैनल में एक तरफ लव गिल-कनिका बैठती हैं, तो दूसरी तरफ गुल्लू और मैरी कॉम. इसके बाद लव कहती हैं- वो एक मैच्योर इंसान है, कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं. इस पर गुल्लू जवाब देते हैं, दूध तो हर कोई पीता है. और रही बात चड्ढी की वो इंसान पहने या ना पहने वो चड्ढी की फ्रीडम है. यह तर्क सुन सभी प्रतियोगी हंस पड़ते हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: Who Is Shannon K: कौन हैं 25 साल की शैनन के? जिनकी बिग बॉस 20 में वाइल्डकार्ड एंट्री पर चर्चा तेज, दिग्गज गायक कुमार सानू…

Tags: Asif Khanbigg boss 20Bigg boss 20 news
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