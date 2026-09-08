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मैं Gen Z हूं, खा जाऊंगी तुम लोगों को.. बिग बॉस 20 में इस कंटेस्टेंट ने लगाई आग, गुस्से में तमतमाकर कहा ऐसा कि सहमे लोग

Arishfa Khan in Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 की शुरुआत होते ही कंटेस्टेंट के बीच घर में बवाल शुरू हो गया है. सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अरिश्फा खान ने बवाल काट दिया है. उन्होंने बोला कि वह जेन जी सभी को खा जाएंगी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 8, 2026 10:32:57 AM IST

बिग बॉस 20 में अरिश्फा खान ने मचाया बवाल
बिग बॉस 20 में अरिश्फा खान ने मचाया बवाल


रियलिटी शो बिग बॉस 20 का आगाज हो चुका है. इस शो की शुरुआत ही खतरनाक तरीके से हुई है. बिग बॉस के घर में सबसे कम उम्र की कंटेस्टेंट अरिश्फा खान ने तो घरवालों को ऐसी चेतावनी दी कि सभी प्रतियोगी सहम गए. उन्होंने कहा कि उनसे कोई पंगा ना ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा. इसका प्रोमो जियो हॉटस्टार पर सामने आया है. देखें वीडियो. 

किसपर भड़कीं अरिश्फा खान?

जियो हॉटस्टार पर बिग बॉस 20 का एक प्रोमो सामने आया है. इसमें अरिश्फा खान कहती हैं, ‘सुन लो सब लोग मैं बच्ची नहीं हूं. मैं जवाब दे दूंगा, फिर बुरा लगेगा.’ इसे सुनकर काजी तौकीर कहते हैं कि अरिश्फा को देखकर उन्हें अपना बचपन याद गया. जैसे ही अरिशफा यह सुनती हैं, तो वह कहती हैं, ‘मैं जेन जी हूं, मुझे वैसा ही ट्रीट करो.’ इसके बाद कुशल तंवर गाना गाने लगते हैं और बोलते हैं, ‘मैं जेन जू हूं, ओय मैं जेन जी हूं.’ वीडियो के अंत में गुस्से में अरिश्फा खान कहती हैं, ‘मैं लोगों को खा जाऊंगी, अभी मुझे जानते नहीं हूं.’

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कौन हैं अरिश्फा खान?

ब्यूटी और फैशन इन्फ्लुएंसर आरिशफा खान कथित तौर पर बिग बॉस 20 की प्रतियोगियों में से एक हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 29.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. आपको बता दें कि बिग बॉस 20 में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट्स में वह सबसे कम उम्र की हैं. वह मात्र 22 साल की हैं. 

बिग बॉस 20 में ये कंटेस्टेंट्स हुए शामिल 

बिग बॉस 20 में कुल 16 प्रतियोगी आ चुके हैं, जिनके नाम हैं, माही विज, एमसी मैरी कॉम, कनिका मान, आसिफ खान, आम्रपाली दुबे, ईशा रिखी, काज़ी तौकीर, लव गिल (लवप्रीत कौर), अरिशफ़ा खान, अमन गांधी, तन्मय सिंह (ScoutOP), रोहेद खान, कुशल तंवर (गुल्लू), उदिति सिंह, रीति तिवारी और यंग DSA.

यह खबर भी पढ़ें: Bigg Boss 20 Grand Premiere Highlights: BB 20 में सलमान ने कंटेस्टेंट का किया स्वागत, घर में माही विज से परेशान हुए प्रतियोगी

Tags: arishfa khanbigg boss 20Bigg boss 20 arishfa khan
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