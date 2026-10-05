Bigg Boss 20: तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा! अरिश्फा और कनिका के बीच की लड़ाई में कूदे गुल्लू, बात हाथापाई तक पहुंची; देखें प्रोमो

बिग बॉस 20 के वीकएंड के वार में शो होस्ट सलमान खान ने सभी प्रतियोगियों को आगाह किया कि वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं. अब इसके बाद ही घर में कलेश मचता दिख रहा है. शो का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें कनिका मान और अरिश्फा की बीच तू-तू, मैं-मैं होती दिख रही है. मामला तब और बढ़ जाता है जब दोनों के बीच गुल्लू आ जाता है. देखें प्रोमो और जानें कि किस बात पर हुई लड़ाई.

प्रोमो में क्या दिखा?

बिग बॉस 20 के प्रोमो में दिखता है कि अरिश्फा और कनिका के बीच में बहस हो रही है. मामले की शुरुआत तब होती है जब अरिश्फा कनिका से पूछती हैं कि यहां उन्होंने कप रखा है, ये उन्हें गंदा नहीं लग रहा है. इस पर कनिका अरिश्फा से बोलती हैं कि वो कनिका की जांच पड़ताल करना बंद कर दें. इसके बाद कनिका ने कहा, ‘वहां सिर्फ मेरा कप नहीं है, जो मुझे बोल रही हो. एक बार देख लिया तो कह रही है हमेशा रहता है.’

जब गुल्लू आया तो मचा बवाल

दोनों की लड़ाई की बीच में अचानक गुल्लू आ जाता है. और लगता है कि गुल्लू अरिश्फा को कहता है कि कनिका को अरिश्फा की फिक्र थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा. इस बात को सुनते ही अरिश्फा गुल्लू पर भड़क जाती हैं. और कहती हैं कि उनकी और कनिका की लड़ाई हो रही थी, तो वो क्यों बीच में आ रहे हैं. इसके बाद भी गुल्लू अरिश्फा को चिढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. फिर अरिश्फा इतना चिढ़ जाती हैं कि वह गुल्लू पर पानी तक फेंक देती हैं.

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