Home > मनोरंजन > Bigg Boss 20: तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा! अरिश्फा और कनिका के बीच की लड़ाई में कूदे गुल्लू, बात हाथापाई तक पहुंची; देखें प्रोमो

Bigg Boss 20: तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा! अरिश्फा और कनिका के बीच की लड़ाई में कूदे गुल्लू, बात हाथापाई तक पहुंची; देखें प्रोमो

Bigg Boss 20 New Promo: बिग बॉस 20 का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें कनिका मान और अरिश्फा खान के बीच जोरदार बहस होती दिख रही है. इस दौरा दोनों के बीच गुल्लू भी आ जाते हैं. फिर बवाल और बढ़ जाता है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 5, 2026 6:22:59 PM IST

बिग बॉस 20 में अरिश्फा और कनिका के बीच हुई लड़ाई
बिग बॉस 20 में अरिश्फा और कनिका के बीच हुई लड़ाई


बिग बॉस 20 के वीकएंड के वार में शो होस्ट सलमान खान ने सभी प्रतियोगियों को आगाह किया कि वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं. अब इसके बाद ही घर में कलेश मचता दिख रहा है. शो का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें कनिका मान और अरिश्फा की बीच तू-तू, मैं-मैं होती दिख रही है. मामला तब और बढ़ जाता है जब दोनों के बीच गुल्लू आ जाता है. देखें प्रोमो और जानें कि किस बात पर हुई लड़ाई. 

प्रोमो में क्या दिखा?

बिग बॉस 20 के प्रोमो में दिखता है कि अरिश्फा और कनिका के बीच में बहस हो रही है. मामले की शुरुआत तब होती है जब अरिश्फा कनिका से पूछती हैं कि यहां उन्होंने कप रखा है, ये उन्हें गंदा नहीं लग रहा है. इस पर कनिका अरिश्फा से बोलती हैं कि वो कनिका की जांच पड़ताल करना बंद कर दें. इसके बाद कनिका ने कहा, ‘वहां सिर्फ मेरा कप नहीं है, जो मुझे बोल रही हो. एक बार देख लिया तो कह रही है हमेशा रहता है.’

You Might Be Interested In

जब गुल्लू आया तो मचा बवाल

दोनों की लड़ाई की बीच में अचानक गुल्लू आ जाता है. और लगता है कि गुल्लू अरिश्फा को कहता है कि कनिका को अरिश्फा की फिक्र थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा. इस बात को सुनते ही अरिश्फा गुल्लू पर भड़क जाती हैं. और कहती हैं कि उनकी और कनिका की लड़ाई हो रही थी, तो वो क्यों बीच में आ रहे हैं. इसके बाद भी गुल्लू अरिश्फा को चिढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. फिर अरिश्फा इतना चिढ़ जाती हैं कि वह गुल्लू पर पानी तक फेंक देती हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: 418 Hindi Trailer Review: मंजुलिका नहीं, अब डराएगी ‘देविका’, ‘418’ फिल्म का हिंदी ट्रेलर रिलीज; जानें कब सिनेमाघरों में आएगी मूवी

Tags: arishfa khanBigg Boss 20 FightGulluKanika mannKushal Tanwar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? भूलकर भी 8 गलतियां न...

October 4, 2026

दोस्तों संग जरूर देखें ये 5 फिल्में

October 4, 2026

फिल्में, जिनमें दिखा जानवरों और इंसान के बीच का प्यार

October 4, 2026

आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

October 4, 2026

मोबाइल लेते समय क्या ध्यान रखना चाहिए?

October 4, 2026

सोहा अली खान के करियर पर एक नजर

October 4, 2026
Bigg Boss 20: तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा! अरिश्फा और कनिका के बीच की लड़ाई में कूदे गुल्लू, बात हाथापाई तक पहुंची; देखें प्रोमो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 20: तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा! अरिश्फा और कनिका के बीच की लड़ाई में कूदे गुल्लू, बात हाथापाई तक पहुंची; देखें प्रोमो
Bigg Boss 20: तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा! अरिश्फा और कनिका के बीच की लड़ाई में कूदे गुल्लू, बात हाथापाई तक पहुंची; देखें प्रोमो
Bigg Boss 20: तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा! अरिश्फा और कनिका के बीच की लड़ाई में कूदे गुल्लू, बात हाथापाई तक पहुंची; देखें प्रोमो
Bigg Boss 20: तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा! अरिश्फा और कनिका के बीच की लड़ाई में कूदे गुल्लू, बात हाथापाई तक पहुंची; देखें प्रोमो
Bigg Boss 20: तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा! अरिश्फा और कनिका के बीच की लड़ाई में कूदे गुल्लू, बात हाथापाई तक पहुंची; देखें प्रोमो