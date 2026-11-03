Bigg Boss 20: ‘अम्मापाली बच्चा बेचने वाली’, Arishfa ने मारी ऐसी पंच लाइन; लोट-पोट हो गए सभी घर वाले

Bigg Boss 20: सलमान खान के बिग बॉस 20 में लेटेस्ट नॉमिनेशन टास्क से अरिश्फा खान और आम्रपाली दुबे के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. बातचीत नॉमिनेशन को लेकर असहमति से शुरू हुई और जल्द ही पर्सनल अटैक में बदल गई, जब अरिश्फा ने आम्रपाली के बारे में एक विवादित कमेंट किया, जिसमें उन्होंने उन्हें ‘बच्चा बेचने वाली’ कहा. इस कमेंट से आम्रपाली को गुस्सा आ गया और यंग DSA, जिनकी दोनों कंटेस्टेंट के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, उन्होंने अरिश्फा से उनके शब्दों के चुनाव को लेकर बहस की.

भड़क उठीं आम्रपाली दुबे

लेटेस्ट नॉमिनेशन टास्क एक चेन फॉर्मेट में था जिसमें एक कंटेस्टेंट दूसरे को नॉमिनेट करता था, जिसे फिर अगले व्यक्ति को चुनना होता था या चेन खत्म करनी होती थी. माही विज ने आम्रपाली दुबे को नॉमिनेट करके प्रोसेस शुरू किया. आम्रपाली ने, बदले में अरिश्फा खान को नॉमिनेट किया, जिससे वो साफ तौर पर परेशान हो गईं. बातचीत के दौरान, अरिशफा ने आम्रपाली को ‘अम्मापाली’ कहा और कहा, “बच्चे बेचने वाली.” आम्रपाली ने तीखा जवाब दिया: “अगर यहाँ बच्चे बिक रहे होते तो घर में सबसे बड़ी बच्ची तो तुम हो अरिशफा.”

Arishfa absolutely cooked Amrapali 😭🔥 #BiggBoss20 #BB20 #QaziTouqeer https://t.co/7AJhszyZny — ᴰⁱᵛʸᵃⁿᵏᵃ (@sweet_h_mai) November 2, 2026

अटेंशन सीकर है अरिशफा

आम्रपाली ने अरिशफा पर अटेंशन पाने का भी आरोप लगाया, कहा कि वह अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन से आगे नहीं बढ़ी, लेकिन उसे लगा कि वह दूसरों को टारगेट करके फुटेज पा सकती है. टास्क के बाद भी बहस जारी रही. आम्रपाली ने अरिशफा की इस बात के लिए बुराई की, जबकि युंग DSA ने सवाल किया कि उसने आम्रपाली के बच्चों को इस झगड़े में क्यों लाया.

Diwali special trains 2026: बिहार-UP जाने वालों की बल्ले-बल्ले! दिवाली और छठ के लिए रेलवे ने किया बड़ा ऐलान; अब घर जाने में नहीं होगी दिक्क्त

युंग DSA ने अरिशफा से उसके कमेंट पर सवाल किया

युंग अरिशफा के पास गया और पूछने लगा, “एक बात बोलूं क्या? खराब तो नहीं लगेगा ना तेरेको?” फिर उसने उससे कहा, “मत बोल ना इसके बच्चे हैं.” अरिश्फा ने अपने जवाब का बचाव करते हुए कहा, “वो बोलेंगी तो मैं भी बोलूंगी.” उन्होंने यह भी साफ़ किया कि उनकी बातें आम्रपाली के लिए थीं, यंग के लिए नहीं. हालांकि, उन्होंने यह साफ़ किया कि कमेंट से उन्हें परेशानी हुई थी, और पूछा, “मुझे खराब लगा… कौन तीन बच्चे हैं?”