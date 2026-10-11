एक और Wild Card अभी बाकी! मनीष के अलावा Bigg Boss में होने जा रही हरयाणवी छोरे की एंट्री; आखिर कौन है वो?

Bigg Boss 20 Wild Card Entry: सलमान खान ने बिग बॉस 20 को होस्ट किया, जिसमें इस सीज़न के पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट, टेलीविज़न एक्टर मनीष गोयल की एंट्री हुई. शनिवार को लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में, मनीष बिग बॉस के घर में आए, जिससे नए ट्विस्ट और ड्रामा आया. मनीष स्टेज पर सलमान के साथ आए, जहाँ दोनों ने घरवालों के साथ एक प्रैंक किया और उन्हें यकीन दिलाया कि एक्टर किसी आने वाले प्रोजेक्ट को प्रमोट करने आए हैं. उनकी एंट्री से उन्हें कंटेस्टेंट्स के बारे में अपना पहला इंप्रेशन भी शेयर करने का मौका मिला.

आने वाला है अगला wild card

घरवालों के बारे में बात करते हुए, मनीष ने माही विज को कैलकुलेटिव बताया. हालाँकि, एक्ट्रेस उन्हें देखकर एक्साइटेड लग रही थीं, क्योंकि दोनों एक-दूसरे को सालों से जानते हैं. शो में मनीष की एंट्री ही इस सीज़न के लिए प्लान किया गया अकेला अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट नहीं है. मेकर्स रविवार के एपिसोड में एक और कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस करने की उम्मीद कर रहे हैं. हालाँकि, नए कंटेस्टेंट को अभी तक ऑफिशियली इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है. लेटेस्ट प्रमोशन से यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर नकुल ढुल, जिन्हें मिट्ठू डॉन के नाम से जाना जाता है, घर में आ सकते हैं. हरियाणा के फरीदाबाद से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नकुल हाल ही में महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले वीडियो वायरल होने के बाद विवादों में आ गए हैं. वीडियो में, उन्हें महिलाओं को “लोअर जेंडर” कहते हुए सुना गया था.

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मनीष गोयल कौन हैं?

मनीष गोयल इंडियन टेलीविज़न पर एक जाना-पहचाना चेहरा हैं, जो पिछले कुछ सालों में कई पॉपुलर शो में नज़र आ चुके हैं. उनके क्रेडिट्स में अनुपमा, कहानी घर घर की, कसौटी ज़िंदगी की, भाभी, देवी, भाग्यलक्ष्मी, आयुष्मान भव, तंत्र और हमारी वाली गुड न्यूज़ शामिल हैं. फिक्शन के अलावा, एक्टर कई रियलिटी शो में भी नज़र आ चुके हैं. उन्होंने अपनी पत्नी पूनम नरूला के साथ सेलिब्रिटी डांस कॉम्पिटिशन नच बलिए के पहले सीज़न में हिस्सा लिया था. यह कपल रनर-अप रहा था. मनीष की दूसरी नॉन-फिक्शन फिल्मों में ज़रा नचके दिखा, से शावा शावा और उस्तादों का उस्ताद शामिल हैं.