Home > मनोरंजन > क्या सच में Amrapali और Nirahua के बीच है वो वाला रिश्ता? खुद भोजपुरी एक्ट्रेस ने Bigg Boss में किया खुलासा; बोलीं-दिनेश जी मेरी शादी…

क्या सच में Amrapali और Nirahua के बीच है वो वाला रिश्ता? खुद भोजपुरी एक्ट्रेस ने Bigg Boss में किया खुलासा; बोलीं-दिनेश जी मेरी शादी…

Bigg Boss 20 | Amrapali Nirahua Love Affair:  जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे Bigg Boss 20 और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है. वहीं बता दें कि वीकेंड के वार के बाद घर का माहौल बड़ा ही शांत हो गया और कंटेस्टेंट भी अब अलग-अलग लोगों संग बैठ रहे हैं और अपना रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

By: Heena Khan | Published: September 29, 2026 8:38:51 AM IST

bigg boss 20 amrapali dubey nirahua relationship
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Bigg Boss 20 | Amrapali Nirahua Love Affair:  जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे Bigg Boss 20 और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है. वहीं बता दें कि वीकेंड के वार के बाद घर का माहौल बड़ा ही शांत हो गया और कंटेस्टेंट भी अब अलग-अलग लोगों संग बैठ रहे हैं और अपना रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सभी कंटेस्टेंट पुरानी बातों को भूलकर एक-दूसरे से बात करते और नजर आए. इस हफ्ते के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस भी हुआ, जिसमें 10 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए. वहीं ऐसे में आम्रपाली दुबे ने ये  भी खुलासा किया कि आखिर उनके और निरहुआ के बीच क्या रिश्ता है? 

‘Nirahua मेरी शादी…’

लेटेस्ट एपिसोड के मुताबिक Amrapali Dubey ने Nirahua को डेट करने के बारे में अपनी चुप्पी तोड़ी और उदिति सिंह ने पहली बार अपने ब्रेकअप के बारे में बात की. इस दौरान भोजपुरी एक्ट्रेस ने कहा कि COVID-19 पैनडेमिक के दौरान उनके और उनके बॉयफ्रेंड के बीच बहुत झगड़े हुए, जिससे उनका ब्रेकअप हो गया. उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई. इतना ही नहीं, आम्रपाली ने कहा कि निरहुआ उनकी शादी करवाना चाहते थे.

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क्या सच में दिनेश Amrapali को कर रहे डेट 

निरहुआ दिनेश लाल यादव के साथ उड़ रहीं अफवाहों को लेकर आम्रपाली ने कहा कि जब मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा, तो मेरी पहली दोस्ती दिनेश जी से हुई, और हमारी दोस्ती ऐसी है कि अगर मुझे 10 लोगों के सामने कुछ कहना हो, तो मुझे उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. मैं बस उन्हें देखती हूँ, और वह समझ जाते हैं. फिर वह हँसने लगते हैं. निरहुआ को डेट करने के बारे में वह कहती हैं, लोगों को लगता है कि हम डेट कर रहे हैं. उन्होंने मुझे बार-बार शादी करने के लिए कहा है. लड़कों को शादी करना बहुत आसान लगता है. उन्हें समझ नहीं आता कि हमें अपनी बनाई हुई हर चीज़ छोड़कर कहीं और जाना है.

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Tags: Amrapali Dubeybhojpuri actressbigg boss 20home-hero-pos-5nirahua
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