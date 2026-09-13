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आम्रपाली और माही विज के अंदर समाई कनिका की आत्मा! बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट ही नहीं, सलमान भी देखकर चौंके

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 में वीकएंड का वार में देखने को मिला कि आम्रपाली दुबे और माही विज ने कनिका मान की एक्टिंग की. यह देख सभी कंटेस्टेंट्स हंस पड़े.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 13, 2026 10:23:13 PM IST

बिग बॉस 20
बिग बॉस 20


आज रविवार के दिन बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार में कुछ बेहद ही शानदार देखने को मिला. माही विज और आम्रपाली दुबे ने कनिका मान की नकल उतारी. दोनों की एक्टिंग देख शो होस्ट सलमान खान भी खूब हंसे. इसका प्रोमो में जियो हॉटस्टार पर सामने आया है. देखें वीडियो. 

माही विज और आम्रपाली दुबे ने क्या किया?

बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार में शो होस्ट सलमान खान ने सभी कंटेस्टेंट्स को उनकी रिपोर्ट कार्ड बताई. इस दौरान सलमान ने कहा कि माही विज और आम्रपाली दुबे कनिका मान की एक्टिंग उतारेंगी. इसके बाद आम्रपाली और माही कनिका के जैसे चलने और अदाओं वाली नकल उतारती हैं. दोनों की एक्टिंग देखकर प्रतियोगियों ने कहा माही विज ने कनिका की अच्छी नकल उतारी. 

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क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो को देखकर नेटिजंस अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोगों ने कहा कि आम्रपाली दुबे ने जबरदस्त एक्टिंग की हैं. वहीं कुछ ने बोला कि माही विज ने अच्छा नकल उतारा.  इसके अलावा अन्य ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि कनिका मान बहुत अच्छा खेल रही हैं. 

बिग बॉस 20 में अब तक क्या-क्या हुआ?

बिग बॉस 20 में कुल 16 प्रतियोगी आए हैं, जिनके नाम हैं, माही विज, एमसी मैरी कॉम, कनिका मान, आसिफ खान, आम्रपाली दुबे, ईशा रिखी, काज़ी तौकीर, लव गिल (लवप्रीत कौर), अरिशफ़ा खान, अमन गांधी, तन्मय सिंह (ScoutOP), रोहेद खान, कुशल तंवर (गुल्लू), उदिति सिंह, रीति तिवारी और यंग DSA. इस बार शो में सभी कंटेस्टेंट्स को 2 जीवनदान मिलेंगे. कनिका मान और उदिति सिंह के अब ही एक ही लाइफ मिली है. 

यह खबर भी पढ़ें: 80 के दशक में जिस एक्ट्रेस से भ्रष्ट अफसर खाते थे खौफ, बेबाक हसीना ने अपनी निजी जिंदगी में झेला था दर्द, जानिए कौन है…

Tags: bigg boss 20Kanika mann
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