Home > मनोरंजन > ‘मैं ढोंगी हूं, तू तो…’ आम्रपाली दुबे का चढ़ा पारा, 22 साल की लड़की पर टूट पड़ी एक्ट्रेस; फिर छाया सन्नाटा

‘मैं ढोंगी हूं, तू तो…’ आम्रपाली दुबे का चढ़ा पारा, 22 साल की लड़की पर टूट पड़ी एक्ट्रेस; फिर छाया सन्नाटा

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 को शुरू हुए अभी दो दिन हुए हैं, लेकिन प्रतियोगियों के बीच जबरदस्त नोक झोंख देखने को मिल रही है. भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे अचानक BB20 के घर में आगबबूला हो गईं. जानें किससे भिड़ गईं एक्ट्रेस.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 8, 2026 12:10:00 PM IST

आम्रपाली दुबे और अरिश्फा खान की हुई भिड़ंत
आम्रपाली दुबे और अरिश्फा खान की हुई भिड़ंत


अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहीं भी नए-नए जाते हैं, तो थोड़ा सहमे हुए होते हैं. लेकिन ऐसा बिग बॉस 20 के घर में नहीं है. इस रियलिटी शो के शुरू होते ही कंटेस्टेंट के बीच घमासान शुरू हो गया. जियो हॉटस्टार पर जारी हुए नए प्रोमो में देखा गया कि भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे और अरिश्फा खान के बीच जोरदार बहस हुई. इस दौरान आम्रपाल दुबे ने ऐसा कहा कि सबकी बोलती बंद हो गई. देखें दोनों के बीत क्या हुआ. 

किस बात शुरू हुई बहस?

प्रोमो की शुरुआत में दिखता है कि सभी कंटेस्टेंट्स बिग बॉस 20 के घर के टाउन एरिया में बैठे दिखते हैं. इस दौरान अरिश्फा खान कहती हैं,’ उन्होंने मुझे बच्चा कहा.’ इसके बाद आम्रपाली दुबे गुस्से में कहती हैं कि बस बस कर. यह सुनते ही अरिश्फा कहती हैं कि वह बच्ची लगती हैं, लेकिन उनका दिमागा काफी तेजी है आम्रपाली से. इसके बाद भोजपुरी अभिनेत्री ने अरिश्फा से कहा, ‘इतनी सी बात लेकर कोई बैठता नहीं है. सिर्फ रील के लिए कर रही हो. वो हो रहा है.’ यह सुन अरिश्फा भड़क जाती हैं और बोलती हैं कि उन्हें रील बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी रील वैसे ही कटती है. 

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हाथापाई की आई नौबत

इसके बाद देखा जाता है कि आम्रपाली दुबे और अरिश्फा खान के बीच बहस-बहस होते-होते बात हाथापाई तक आ जाती है. इस पर आम्रपाली कहती हैं कि हाथ नहीं लगाना. दोनों एक-दूसरे को चेतावनी देते हैं. जब अरिश्फा, आम्रपाली को कहती हैं हीपोक्रेट (ढोंगी). इस पर आम्रपाली दुबे जवाब देती हैं कि अगर वो हीपोक्रेट हैं, तो अरिश्फा बच्ची हैं. यह देख सभी कंटेस्टेंट के बीच सन्नाटा छा जाता है. 

बिग बॉस 20 में 16 कंटेस्टेंट आ रहे नजर

बिग बॉस 20 में कुल 16 प्रतियोगी आ चुके हैं, जिनके नाम हैं, माही विज, एमसी मैरी कॉम, कनिका मान, आसिफ खान, आम्रपाली दुबे, ईशा रिखी, काज़ी तौकीर, लव गिल (लवप्रीत कौर), अरिशफ़ा खान, अमन गांधी, तन्मय सिंह (ScoutOP), रोहेद खान, कुशल तंवर (गुल्लू), उदिति सिंह, रीति तिवारी और यंग DSA.

यह खबर भी पढ़ें: मैं Gen Z हूं, खा जाऊंगी तुम लोगों को.. बिग बॉस 20 में इस कंटेस्टेंट ने लगाई आग, गुस्से में तमतमाकर कहा ऐसा कि सहमे…

Tags: Amrapali Dubeyarishfa khanbigg boss 20
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