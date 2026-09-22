Bigg Boss 20: अमन ने यंग के साथ कर दिया ‘खेला’, Yung हो जाएंगे बाहर? BB 20 के घर में गरमाया माहौल, गुल्लू ने पार की हद

इस बार बिग बॉस 20 में सभी प्रतियोगियों को दो-दो चांस मिले हैं. यानी कि उनको खतरा कम होगा. लेकिन इस वक्त कई ऐसे प्रतियोगी हैं, जिनकी एक लाइफ(वरदान) जा चुके हैं. अब उन्हें अपने फैंस के सपोर्ट की बहुत जरूरत है. हाल ही में शो का एक प्रोमो आया, जिसमें अमन गांधी ने यंग डीएसए से दुश्मनी निकालते हुए उनकी एक लाइफ छीन ली है, जिसे पूरे घर में बवाल मच गया. इतना ही नहीं, इसमें वर्तमान में बिग बॉस 20 के घर के कैप्टन भी यंग को टारगेट कर रहे हैं. समझें पूरा मामला.

यंग के साथ क्या हुआ?

जियो हॉटस्टार पर बिग बॉस 20 के कुछ नए प्रोमो सामने आए हैं. एक वीडियो में देखा गया कि बिग बॉस 20 ने कुछ टास्क दिया, जिसमें प्रतीत हुआ कि अमन गांधी जीत गए. इसके बाद बिग बॉस ने उन्हें घर के उन प्रतियोगियों की एक लाइफ छीनने को कहा, जिनकी अभी दोनों लाइफ मौजूद हैं. इसके बाद अमन गांधी ने अपनी दुश्मनी निकालते हुए यंग डीएसए की एक लाइफ की छीन ली.

यंग की लाइफ जाने पर गुल्लू ले रहे मजा

एक और वीडियो जारी किया गया है, जिसमें दिखता है कि इस वक्त घर के कैप्टन गुल्लू कहते हैं कि यंग की एक लाइफ छिनने से उनको मजा आ गया. इसके बाद स्काउट गुल्लू को कहते हैं कि उन्होंने अमन को गाइड नहीं किया. इस पर गुल्लू कहते हैं कि जो हुआ सही है. फिर यंग का फ्रेम आता है, जिसमें वह कहते हैं कि उनकी ऐसी 10 लाइफ चली जाए, तो भी उनको गम नहीं है. मैं इधर का बादशाह है. इसके बाद यंग और अमन के बीच जोरदार बहस देखने को मिलती है.

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