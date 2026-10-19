Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के घर से ये कंटेस्टेंट हुआ बाहर, उसके जाते ही फफक कर रो पड़ीं अरिश्फा खान; जानिए कौन है वो प्रतियोगी

टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के अभिनेता अमन गांधी को बिग बॉस 20 से बाहर कर दिया गया है. उन्हें सबसे कम वोट मिले, जिसके चलते उन्हें वीकेंड का वार एपिसोड में शो छोड़ना पड़ा. अमन के साथ मैरी कॉम और उदिति सिंह भी एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट हुई थीं. अमन ने बिग बॉस के घर में पांच हफ्ते बिताए और लगातार दूसरे हफ्ते वह सबसे कम वोट पाने वाले तीन कंटेस्टेंट्स में शामिल रहे. इस दौरान अरिश्फा खान रो पड़ीं.

सलमान ने वीकएंड का वार में सुनाया फैसला

शो होस्ट और अभिनेता सलमान खान ने बताया कि बिग बॉस 20 के तीन सबसे नीचे के कंटेस्टेंट्स में अमन गांधी, उदिति सिंह और मैरी कॉम थे, जिन्हें जनता के सबसे कम वोट मिले. उदिति सिंह के पास दो लाइफलाइन थीं, जबकि अमन और मैरी के पास सिर्फ़ एक-एक लाइफलाइन थी. बाद में, सलमान खान ने कन्फर्म किया कि अमन गांधी को रियलिटी शो से निकाल दिया गया है. जब वह शो से बाहर निकले, तो अरिश्फा खान और उदिति सिंह बहुत इमोशनल हो गईं.

अरिश्फा खान फफक कर रो पड़ीं

अमन गांधी के बाहर होने के बाद अरिश्फा खान रोने लगीं. उन्होंने कहा- ‘वह मुझे बहुत समझते थे. कई बार, मैं गुस्से में उनसे कुछ भी कह देती थी, लेकिन वह हमेशा मुझे समझते थे. जब भी मैं गेम में गलत होती थी, तो वह आकर मुझे बताते थे.’ आसिफ खान और दूसरों ने उन्हें आकर समझाया तब जाकर वह शांत हुईं.

यूजर्स ने भी दी प्रतिक्रिया

इस एपिसोड में कई और ड्रामे देखने को मिले. वहीं, अमन के बाहर होने पर सोशल मीडिया पर फैंस की अलग-अलग राय सामने आई. कुछ लोगों ने उनके एलिमिनेशन को सही बताया, जबकि कुछ का मानना था कि मैरी कॉम के मुकाबले अमन को शो में बने रहने का मौका मिलना चाहिए था.

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