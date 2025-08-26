Home > मनोरंजन > Zeishan Quadri कौन हैं? जो Bigg Boss 19 में एंट्री करते ही चर्चा में आ गए?

Who Is Zeishan Quadri: गैंग्स ऑफ वासेपुर फेम जीशान कादरी ने बिग बॉस 19 में एंट्री कर ली है। जानिए उनका बैकग्राउंड, करियर, विवाद और घर के अंदर उनकी रणनीति कैसे बदल सकती है पूरी कहानी।

August 26, 2025

Bigg Boss 19 का मंच हमेशा से नए चेहरों और दिलचस्प कहानियों का गवाह रहा है। इस बार शो में एंट्री की है एक ऐसे कंटेस्टेंट ने, जिनका नाम सुनते ही लोगों को वासेपुर की गलियां याद आ जाती हैं। हम बात कर रहे हैं जीशान कादरी की। पर सवाल ये है कि आखिर कौन हैं जीशान कादरी, जिनके घर में आते ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया?

वासेपुर से निकली पहचान

जीशान कादरी का नाम सबसे पहले सुर्खियों में आया था फिल्म Gangs of Wasseypur 2 से। उन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखने के साथ-साथ Definite नाम का दमदार किरदार भी निभाया। उनकी एक्टिंग और लेखन दोनों ने उन्हें खास पहचान दिलाई। यही नहीं, जीशान बाद में निर्देशक और प्रोड्यूसर के रूप में भी सामने आए। उनकी फिल्म Meeruthiya Gangsters और वेब प्रोजेक्ट्स Your Honor 2 और Bicchoo Ka Khel को भी काफी पसंद किया गया।

पढ़ाई से लेकर फिल्मों तक का सफर

बिहार के धनबाद में जन्मे जीशान ने पढ़ाई के बाद दिल्ली में कॉल सेंटर और HCL जैसी कंपनियों में नौकरी की। लेकिन मन कहीं और था, उनका सपना था फिल्मों की दुनिया में कदम रखना। 2008 में वो मुंबई पहुंचे और धीरे-धीरे अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई।

विवादों से भी रहा नाता

जीशान का करियर जितना रोचक है, उतना ही विवादों से भी जुड़ा रहा। 2022 में उन पर धोखाधड़ी और कार हड़पने जैसे आरोप लगे, जिनकी वजह से उनका नाम सुर्खियों में रहा। हालांकि उन्होंने इन आरोपों का सामना किया और खुद को निर्दोष बताया।

बिग बॉस में अब नया इम्तिहान

अब जब जीशान कादरी बिग बॉस 19 का हिस्सा बन चुके हैं, तो दर्शकों की नजरें उन पर टिक गई हैं। शो का थीम इस बार घरवालों की सरकार है, जहां राजनीति और रणनीति ही खेल की कुंजी होगी। जीशान खुद को एक बेहतरीन observer मानते हैं, यानी उन्हें लोगों को समझने और उनकी चाल पकड़ने में महारत है। यही गुण उन्हें शो का मजबूत खिलाड़ी बना सकता है।

क्यों हैं चर्चा में?

जीशान की एंट्री पर सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं, वासेपुर का Definite अब बिग बॉस की स्क्रिप्ट बदलेगा। उनकी मौजूदगी से शो में न सिर्फ ड्रामा बढ़ेगा, बल्कि एक नया सस्पेंस भी जुड़ेगा। क्या जीशान घर के मास्टरमाइंड बनेंगे या विवादों में उलझ जाएंगे?

