Bigg Boss 19: किचन फाइट में खाने पर हंगामा, Zieshan ने ऐसा क्या कह दिया, kunickaa के आंसू थामे नहीं थमे

Bigg Boss 19 Latest Episode: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का घर वैसे तो हर दिन नए ड्रामे और तकरार का गवाह बनता है, लेकिन इस बार किचन में हुई बहस ने घर का माहौल ही बदल डाला। रोजमर्रा की बातचीत से शुरू हुई छोटी-सी नोकझोंक धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि मामला आंसुओं और भावनाओं तक जा पहुंचा। एक पल में हंसी-मजाक वाला माहौल गंभीर हो गया और घर के सदस्य भी इस टकराव को देखकर हैरान रह गए। हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट प्रोमो में नजर आए जीशान और कुनिका की लड़ाई की।

यह सब शुरू हुआ, जब तान्या (Tanya Mittal) और नीलन (Neelam Giri) किचन में पुरियां तल रही थीं और अभिषेक बजाज और गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) अपनी प्लेट सर्व करने लगे। उसी दौरान कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) की एंट्री हुई और उन्होंने कहा एक मिनट रुक जाओ यार प्लीज। वापस रखो खाना प्लेट में। उसी वक्त वहां मौजूद जीशान (zeishan quadri) बोले हम किसीके प्लेट में से भी खाना नहीं निकालते। कुनिका ने जवाब दिया, प्लेट में से खा लेते तो मैं रोक नहीं सकती।

कुनिका पर जीशान का गुस्सा फूटा

इस पर जीशान का गुस्सा फूटा और बोले “ले भी लेते तो आप हाथ पकड़ लेती क्या?” कुनिका ने फिर कहा- “तभी तो रोका मैंने।” जीशान फिर बोले, “आप प्रिंसिपल हैं क्या या ट्रस्टी हैं या स्कूल का बच्चा हैं। मैं समझाता हूं अभी यहीं इसी शो में। उंगली करने की आदत है ना। अब सिखाता हूं उंगली किसको बोलते हैं।”

घरवालों ने किया जीशान का सपोर्ट

इस फाइट के बाद बसीर, नीलम और तान्या सब जीशान का स्टैंड लेते हुए उन्हें सपोर्ट करते दिखे। इसके बाद कुनिका काफी इमोशनल हुई और फूट-फूट कर रोने लगीं। यह सब जोड़कर घर की राजनीतिक और तनावपूर्ण हवा और भी घनी हो गई। कुनिका को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। यूजर्स उन्हें डॉमिनेटिंग बता रहे हैं।