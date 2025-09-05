Home > मनोरंजन > ओटीटी > Bigg Boss 19: किचन फाइट में खाने पर हंगामा, Zieshan ने ऐसा क्या कह दिया, kunickaa के आंसू थामे नहीं थमे

Bigg Boss 19: किचन फाइट में खाने पर हंगामा, Zieshan ने ऐसा क्या कह दिया, kunickaa के आंसू थामे नहीं थमे

Zeishan Kunickaa Fight: बिग बॉस 19 के घर में किचन फाइट ने हंगामा मचा दिया। जीशान कादरी ने कुनिका सदानंद को कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद वह भावुक होकर रो पड़ीं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 5, 2025 19:46:26 IST

Zieshan Kunickaa Fight
Zieshan Kunickaa Fight

Bigg Boss 19 Latest Episode: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का घर वैसे तो हर दिन नए ड्रामे और तकरार का गवाह बनता है, लेकिन इस बार किचन में हुई बहस ने घर का माहौल ही बदल डाला। रोजमर्रा की बातचीत से शुरू हुई छोटी-सी नोकझोंक धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि मामला आंसुओं और भावनाओं तक जा पहुंचा। एक पल में हंसी-मजाक वाला माहौल गंभीर हो गया और घर के सदस्य भी इस टकराव को देखकर हैरान रह गए। हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट प्रोमो में नजर आए जीशान और कुनिका की लड़ाई की।

यह सब शुरू हुआ, जब तान्या (Tanya Mittal) और नीलन (Neelam Giri) किचन में पुरियां तल रही थीं और अभिषेक  बजाज और गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) अपनी प्लेट सर्व करने लगे। उसी दौरान कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) की एंट्री हुई और उन्होंने कहा एक मिनट रुक जाओ यार प्लीज। वापस रखो खाना प्लेट में। उसी वक्त वहां मौजूद जीशान (zeishan quadri) बोले हम किसीके प्लेट में से भी खाना नहीं निकालते। कुनिका ने जवाब दिया, प्लेट में से खा लेते तो मैं रोक नहीं सकती। 

यहां देखें वीडियो



कुनिका पर जीशान का गुस्सा फूटा

इस पर जीशान का गुस्सा फूटा और बोले “ले भी लेते तो आप हाथ पकड़ लेती क्या?” कुनिका ने फिर कहा- “तभी तो रोका मैंने।” जीशान फिर बोले, “आप प्रिंसिपल हैं क्या या ट्रस्टी हैं या स्कूल का बच्चा हैं। मैं समझाता हूं अभी यहीं इसी शो में। उंगली करने की आदत है ना। अब सिखाता हूं उंगली किसको बोलते हैं।”

हीरोइन ने पहनी ऐसी ड्रेस, देख Salman Khan का ठनका माथा, बोले- जितना…

घरवालों ने किया जीशान का सपोर्ट

इस फाइट के बाद बसीर, नीलम और तान्या सब जीशान का स्टैंड लेते हुए उन्हें सपोर्ट करते दिखे। इसके बाद कुनिका काफी इमोशनल हुई और फूट-फूट कर रोने लगीं। यह सब जोड़कर घर की राजनीतिक और तनावपूर्ण हवा और भी घनी हो गई। कुनिका को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। यूजर्स उन्हें डॉमिनेटिंग बता रहे हैं।

Tags: bigg boss 19bigg boss 19 houseKunickaa Sadanandsalman khansalman khan show
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जिन लोगों का जन्म इन नंबरो के दिन होता है,...

September 6, 2025

अपने दातों की सड़न और सूजन जैसे परेशानियों से छुटकारा...

September 6, 2025

पहली बार बना रहे हैं केक? ये आसान चॉकलेट केक...

September 5, 2025

चेहरे पर कच्चा आलू लगाने से क्या होता है?

September 5, 2025

क्यों आती है बार-बार नींद?

September 5, 2025

खून की कमी होने से शरीर पर क्या असर होता...

September 5, 2025
Bigg Boss 19: किचन फाइट में खाने पर हंगामा, Zieshan ने ऐसा क्या कह दिया, kunickaa के आंसू थामे नहीं थमे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bigg Boss 19: किचन फाइट में खाने पर हंगामा, Zieshan ने ऐसा क्या कह दिया, kunickaa के आंसू थामे नहीं थमे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 19: किचन फाइट में खाने पर हंगामा, Zieshan ने ऐसा क्या कह दिया, kunickaa के आंसू थामे नहीं थमे
Bigg Boss 19: किचन फाइट में खाने पर हंगामा, Zieshan ने ऐसा क्या कह दिया, kunickaa के आंसू थामे नहीं थमे
Bigg Boss 19: किचन फाइट में खाने पर हंगामा, Zieshan ने ऐसा क्या कह दिया, kunickaa के आंसू थामे नहीं थमे
Bigg Boss 19: किचन फाइट में खाने पर हंगामा, Zieshan ने ऐसा क्या कह दिया, kunickaa के आंसू थामे नहीं थमे
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?