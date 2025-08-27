Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19: पीनट्स नहीं, पावर-प्ले! जीशान कादरी और गौरव खन्ना के हाई वोल्टेज ड्रामे से घर का माहौल गरमाया ?

Gaurav-Zeishan Fight: बिग बॉस 19 के बुधवार एपिसोड में खाने को लेकर जीशान कादरी और गौरव खन्ना के बीच जमकर बहस हुई। दोनों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे घर का माहौल गर्मा गया।

August 27, 2025

बिग बॉस 19 का बुधवार का एपिसोड एक साधारण बहस को पूरी घर की राजनीति में बदलता हुआ दिखा। ये  तब शुरू हुआ, जब खाना बनावटी या रीयल लेवल पर था, लेकिन विवाद का कारण बना एक कदम।

प्रोमो में जीशान ने गौरव पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूरे घर की दाल जो 3–4 कटोरी थी, अकेले ही खा ली, जबकि बाकी को कुछ नहीं मिला। जीशान ने तंज कसते हुए कहा कि ये हद से ज्यादा है उनका यह जोरदार आरोप घर में ड्रामे का आगाज था। गौरव ने पलटकर जवाब दिया कि वह जो खा रहे हैं, वही हक है और इसके लिए उन्होंने कहा कि कर दो मुझे नॉमिनेट।

कामचोर का आरोप और इंटरनेट की प्रतिक्रिया

बात इतनी बढ़ गई कि जीशान ने गौरव को कामचोर तक कह डाला। बिल्कुल बिग बॉस के घर की पारंपरिक टकराव एकदम हाई लेवल पर पहुंच गई। सोशल मीडिया पर यह क्लिप वायरल हुई और दर्शकों ने गौरव की प्रतिक्रिया को स्मार्ट प्ले माना तो कुछ ने उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला जैसी एटीट्यूड वाली छवि बताकर ट्रोल भी किया। लोगों का कहना है कि गौरव सिड की नकल कर रहे हैं।

गृह-राजनीति का संकेत

इस टकराव ने सीजन की थीम Gharwalon Ki Sarkaar को पूरी तरह जिंदा कर दिया गया। यह बहस सिर्फ खाना नहीं, बल्कि संसाधनों की उपलब्धता, जिम्मेदारी और सत्ता के सवाल-जवाब की शुरुआत थी।

फैंस का Verdict- कौन सही, कौन गलत?

ऑनलाइन जजमेंट में माहौल बंटा हुआ है। किसी ने गौरव की बेपरवाह स्टाइल को प्यार किया, तो किसी ने जीशान की न्याय की आवाज को सही माना। यह क्लासिक बिग बॉस ड्रामा की शुरुआत है या फिर मेन इवेंट का पूर्वाभ्यास, फैंस की निगाहें अब सब पर टिकी हैं।

