‘मुझे तो अच्छी नहीं लगी…’ Bigg Boss 19 में एंट्री लेते ही Malti Chahar की हुई दुश्मनी; Tanya Mittal संग होगा क्लेश!

Bigg Boss 19 Update: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के हालिया वीकेंड के वार में शो के होस्ट सलमान खान (Salman Khan) से सबकी क्लास लगाई. साथ ही शो को अब अपनी दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री भी मिल चुकी है. शो में वाइल्ड कार्ड के तौर पर भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर (Deepak Chahar) की बहन मालती चाहर (Malti Chahar)ने एंट्री ली है. उन्होंने धमाकेदार डांस के साथ शो में स्टेज पर एंट्री ली. सलमान खान ने उनका जोरदार स्वागत किया. सलमान खान कहा कि- पावरप्ले खत्म हो चुकी है. इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि- इसका फायदा और नुकसान दोनों है. वो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं उन्हें जानती हूं. मुझे घर के अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी जगह बनानी है.

तान्या को नहीं पसंद आई मालती

मालती चाहर के घर में एंट्री लेते ही घरवालों में काफी हलचल देखने को मिली. नीलम और तान्या दोनों उनपर अपनी चर्चा करने लगी. नीलम ने तारीफ करते हुए कहा कि- सुंदर है ना लड़की, अच्छी लग रही है, मैं तो पहले से ही सुंदर हूं. लेकिन उन्होंने तुरंत पलटते हुए कहा कि- मन कर रहा है ढकेल दें. पता नहीं कहां से आ गई है. इस पर तान्या ने कहा कि- मुझे तो अच्छी नहीं लगी.

नीलम ने दी तान्या को दूर रहने की सलाह

इसके बाद तान्या ने फरहाना से कहा कि- मालती पर नजर रखें और उन्हें बताएं क्या बात कर रही है. वहीं नीलम ने कहा कि-मालती नेहल चुडासमा को जानती हैं. इसके बाद नीलम ने तान्या को सलाह दी, “उससे दोस्ती मत करना,” तान्या ने जवाब दिया – मुझे नहीं लगता वो मेरे पास आएगी भी. वहीं तान्या ने मालती से गेम के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने यह बात टाल दी. फिर मालती ने तान्या को उनकी लाइफस्टाइल को लेकर कुछ बातें सुनाई. तान्या ने इसके जवाब में कहा कि- पूरी दुनिया मेरे इर्द-गिर्द घूमती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मालती-तान्या दोस्त बनती हैं या दुश्मन.