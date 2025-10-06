‘मुझे तो अच्छी नहीं लगी…’ Bigg Boss 19 में एंट्री लेते ही Malti Chahar की हुई दुश्मनी; Tanya Mittal संग होगा क्लेश!
Home > मनोरंजन > टीवी > ‘मुझे तो अच्छी नहीं लगी…’ Bigg Boss 19 में एंट्री लेते ही Malti Chahar की हुई दुश्मनी; Tanya Mittal संग होगा क्लेश!

‘मुझे तो अच्छी नहीं लगी…’ Bigg Boss 19 में एंट्री लेते ही Malti Chahar की हुई दुश्मनी; Tanya Mittal संग होगा क्लेश!

Malti Chahar Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 को अपनी दूसरी वाइल्ड कार्ड मिल चुकी है. लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है. क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती घर की दूसरी वाइल्ड कार्ड बन चुकी हैं. शो में एंट्री लेते ही मालती को लेकर घरवालों ने बातें करना शुरू कर दिया है.

By: Preeti Rajput | Published: October 6, 2025 9:34:13 AM IST

‘मुझे तो अच्छी नहीं लगी…’ Bigg Boss 19 में एंट्री लेते ही Malti Chahar की हुई दुश्मनी; Tanya Mittal संग होगा क्लेश!

Bigg Boss 19 Update: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के हालिया वीकेंड के वार में शो के होस्ट सलमान खान (Salman Khan) से सबकी क्लास लगाई. साथ ही शो को अब अपनी दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री भी मिल चुकी है. शो में वाइल्ड कार्ड के तौर पर भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर (Deepak Chahar) की बहन मालती चाहर (Malti Chahar)ने एंट्री ली है. उन्होंने धमाकेदार डांस के साथ शो में स्टेज पर एंट्री ली. सलमान खान ने उनका जोरदार स्वागत किया. सलमान खान कहा कि- पावरप्ले खत्म हो चुकी है. इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि- इसका फायदा और नुकसान दोनों है. वो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं उन्हें जानती हूं. मुझे घर के अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी जगह बनानी है. 

तान्या को नहीं पसंद आई मालती 

मालती चाहर के घर में एंट्री लेते ही घरवालों में काफी हलचल देखने को मिली. नीलम और तान्या दोनों उनपर अपनी चर्चा करने लगी. नीलम ने तारीफ करते हुए कहा कि- सुंदर है ना लड़की, अच्छी लग रही है, मैं तो पहले से ही सुंदर हूं. लेकिन उन्होंने तुरंत पलटते हुए कहा कि- मन कर रहा है ढकेल दें. पता नहीं कहां से आ गई है. इस पर तान्या ने कहा कि- मुझे तो अच्छी नहीं लगी. 

कोई तो बंद…सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी देख घूमा इस एक्ट्रेस का माथा, ‘नेपो किड्स’ की फिल्म के लिए कही ये बात

नीलम ने दी तान्या को दूर रहने की सलाह 

इसके बाद तान्या ने फरहाना से कहा कि- मालती पर नजर रखें और उन्हें बताएं क्या बात कर रही है. वहीं नीलम ने कहा कि-मालती नेहल चुडासमा को जानती हैं. इसके बाद नीलम ने तान्या को सलाह दी, “उससे दोस्ती मत करना,” तान्या ने जवाब दिया – मुझे नहीं लगता वो मेरे पास आएगी भी. वहीं तान्या ने मालती से गेम के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने यह बात टाल दी. फिर मालती ने तान्या को उनकी लाइफस्टाइल को लेकर कुछ बातें सुनाई. तान्या ने इसके जवाब में कहा कि- पूरी दुनिया मेरे इर्द-गिर्द घूमती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मालती-तान्या दोस्त बनती हैं या दुश्मन.

Tags: bigg boss 19malti chaharsalman khanTanya Mittal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और...

October 6, 2025

Diwali 2025: ट्राई करें ये आसान होममेड स्वीट्स जो हर...

October 6, 2025

इस करवा चौथ पहनें मिनिमल मंगलसूत्र, पाएं एलिगेंट और ग्रेसफुल...

October 6, 2025

जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके...

October 6, 2025

वजन घटाने से लेकर इम्यूनिटी तक, कद्दू के बीज हैं...

October 6, 2025

कोल्ड और कफ के लिए ये नेचुरल होम रेमेडीज़ जरूर...

October 6, 2025
‘मुझे तो अच्छी नहीं लगी…’ Bigg Boss 19 में एंट्री लेते ही Malti Chahar की हुई दुश्मनी; Tanya Mittal संग होगा क्लेश!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘मुझे तो अच्छी नहीं लगी…’ Bigg Boss 19 में एंट्री लेते ही Malti Chahar की हुई दुश्मनी; Tanya Mittal संग होगा क्लेश!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘मुझे तो अच्छी नहीं लगी…’ Bigg Boss 19 में एंट्री लेते ही Malti Chahar की हुई दुश्मनी; Tanya Mittal संग होगा क्लेश!
‘मुझे तो अच्छी नहीं लगी…’ Bigg Boss 19 में एंट्री लेते ही Malti Chahar की हुई दुश्मनी; Tanya Mittal संग होगा क्लेश!
‘मुझे तो अच्छी नहीं लगी…’ Bigg Boss 19 में एंट्री लेते ही Malti Chahar की हुई दुश्मनी; Tanya Mittal संग होगा क्लेश!
‘मुझे तो अच्छी नहीं लगी…’ Bigg Boss 19 में एंट्री लेते ही Malti Chahar की हुई दुश्मनी; Tanya Mittal संग होगा क्लेश!