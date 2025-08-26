Bigg Boss 19: कौन हैं तान्या मित्तल? जो बन रही थीं ‘बॉस’, यूजर्स ने निकाली अकड़, खोल दी पोल!

Big Boss 19: ‘बिग बॉस 19′ रियलिटी शो का रविवार को ग्रैंड प्रीमियर हुआ और पहले ही दिन तान्या मित्तल पुरे सोशल मीडिया पर छा गयीं हालाँकि सोशल मीडिया पर उनकी सराहना नहीं हो रही बल्कि यूजर्स ने उनकी जमकर क्लास लगा दी है। आपको बता दें कि घर में 16 मशहूर चेहरे एंट्री ले चुके हैं। पहले एपिसोड से ही दर्शकों को ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिला। इन 16 कंटेस्टेंट में तान्या मित्तल भी एक हैं जो अपनी अकड़ की वजह से चर्चाओं में हैं। आपको बता दें कि 25 अगस्त की रात स्ट्रीम हुए इस एपिसोड में उन्होंने अपने बारे में जो कुछ कहा, वह लोगों को नागवार गुजरा और सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें खूब सुनाया और उनका मजाक बनाया।

आपको बता दें कि ‘बिग बॉस’ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल घर में अशनूर कौर से लेकर जीशान कादरी तक, सबको अपने बारे में बताने की कोशिश कर रही हैं। वह ‘अपने मुँह मियाँ मिट्ठू’ बन रही हैं। वह सबको बता रही हैं कि वह एक छोटे शहर से हैं। वह घर से ज़्यादा बाहर नहीं जातीं। वह पार्टियों में नहीं जातीं। वह काम संभालती हैं। लड़कियों को इज्जत नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है। लोग उन्हें ‘बॉस’ कहते हैं और उन्हें यह सुनना भी अच्छा लगता है।

तान्या को सब ‘बॉस’ कहते हैं

तान्या ने यह भी बताया कि उनकी सुरक्षा के लिए उनके बॉडीगार्ड हैं। यह उनके लिए एक सामान्य बात है। उनके परिवार के हर सदस्य के पास एक बॉडीगार्ड है। पहले एपिसोड में कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी सभी महिला कंटेस्टेंट्स को ‘मैम’ कह रहे थे। इस पर तान्या ने तुरंत कहा, ‘कोई मुझे मैम नहीं कहता, सब मुझे बॉस कहते हैं।’ उन्होंने आगे कहा कि लड़कियों को सम्मान आसानी से नहीं मिलता और उन्हें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है।

यूज़र्स ने तान्या की खूब आलोचना की

अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूज़र्स उन पर भड़क गए। कुछ उन्हें ‘इरिटेटिंग’ कह रहे हैं तो कुछ उन्हें ‘एगर्ज़’। एक ने कहा, ‘हे भगवान! यह लड़की मुझे इरिटेट कर रही है और बस एक दिन हुआ है।’ एक और ने कहा, ‘विनम्रता के पीछे अहंकार। यही उनके व्यक्तित्व की खासियत है।’ कुछ लोगों ने शो के पहले दिन साड़ी पहनकर खुद को ‘डाउन टू अर्थ’ दिखाने की उनकी कोशिश का भी मज़ाक उड़ाया है।

शो में साड़ी पहनकर आने पर गर्व

इसके बाद तान्या ने स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे से बात की। वहाँ भी उन्होंने खुद को अच्छा और बेहतर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पारंपरिक कपड़ों में ‘बिग बॉस’ में आना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। साड़ी पहनकर घर में प्रवेश करने पर उन्हें गर्व है।

आप भी देखें यूज़र्स की प्रतिक्रियाएँ:

तान्या के बॉडीगार्ड

‘बॉस’ वाले बयान से पहले, तान्या को अशनूर कौर, नगमा मिराजकर और ज़ीशान कादरी के साथ अपने बॉडीगार्ड्स के बारे में बात करते सुना गया। फिर ज़ीशान ने मज़ाक में कहा कि जब मुसीबत आती है, तो बॉडीगार्ड सबसे पहले भागते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके बॉडीगार्ड पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। उन्होंने कुंभ मेले में पुलिस समेत 100 लोगों की जान बचाई। उन्होंने बताया कि उन्हें अभी तक कोई धमकी नहीं मिली है, लेकिन वो धमकी का इंतज़ार नहीं कर रही हैं, वो सुरक्षा को लेकर पहले से ही सतर्क हैं। उनके परिवार में हमेशा सुरक्षाकर्मी रहे हैं और पीएसओ (पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर) और स्टाफ का होना मज़ेदार है।

आपको बताते चलें कि तान्या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, व्यवसायी, पॉडकास्टर और पूर्व मॉडल हैं। वह अपना खुद का ब्रांड ‘हैंडमेड विद लव बाय तान्या’ चलाती हैं। यह कंपनी हैंडबैग और साड़ियाँ बेचती है। इंस्टाग्राम पर उनके 25 लाख फॉलोअर्स हैं।

