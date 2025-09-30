Bigg Boss 19 : कौन है अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल, क्यों 2 साल में ही टूट गया उनका रिश्ता?

Bigg Boss 19 : टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में नजर आ रहे अभिषेक बजाज इन दिनों चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह शो नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ है. शो में एंट्री के बाद उनकी शादी की पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिससे फैन्स को पता चला कि अभिषेक कभी शादीशुदा थे. इस खुलासे के बाद उनकी एक्स-वाइफ आकांक्षा जिंदल ने सामने आकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

आकांक्षा जिंदल, जो अब एक कंपनी सेक्रेटरी और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, ने हाल ही में अपने और अभिषेक के रिश्ते पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि दोनों की शादी 2017 में हुई थी और 2019 में तलाक हो गया. इस शादी और तलाक को दोनों ने अब तक सीक्रेट रखा था. लेकिन अब आकांक्षा ने अपने टूटे हुए रिश्ते के पीछे की सच्चाई बताई है.

धोखे और झगड़ों की कहानी

एक इंटरव्यू में आकांक्षा ने दावा किया कि अभिषेक ने शादी के बाद कई लड़कियों के साथ रिश्ते बनाए. जब उन्होंने इस बारे में अभिषेक से सवाल किया तो वो उल्टा उन्हें ही दोषी ठहराने लगे. आकांक्षा ने कहा कि उन्होंने खुद अभिषेक को रंगे हाथ पकड़ा था, जिसके बाद उनके बीच झगड़े शुरू हो गए.

लंबा रिलेशनशिप, छोटी शादी

आकांक्षा ने बताया कि वो अभिषेक को स्कूल के दिनों से जानती थीं और शादी से पहले उनका रिश्ता लगभग 8 साल चला था. लेकिन शादी के बाद चीजें बदल गईं. जब उन्होंने अभिषेक के फोन में कुछ चैट्स देखीं और सबूत दिखाए, तो अभिषेक ने खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की और आकांक्षा पर ही आरोप लगाने लगे.

सिर्फ धोखा ही नहीं, आकांक्षा ने ये भी बताया कि अभिषेक को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और वो रिश्ते में हावी होने की कोशिश करते थे. उनका व्यवहार डॉमिनेटिंग था, जिससे रिश्ता और भी ज्यादा बिगड़ता गया.

‘बिग बॉस’ में वापसी पर आकांक्षा का जवाब

जब आकांक्षा से पूछा गया कि क्या वो ‘बिग बॉस 19’ में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर या फैमिली वीक में आएंगी, तो उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने तय नहीं किया है. लेकिन अगर उन्हें शो में उनकी खुद की पहचान के लिए बुलाया जाएगा, तो वो जरूर विचार करेंगी.

अभिषेक और अशनूर के चर्चे

इस बीच, शो के अंदर अभिषेक बजाज का नाम एक्ट्रेस अशनूर कौर के साथ जोड़ा जा रहा है. हालांकि, इस पर अभी किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा है. इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और अब देखना होगा कि आगे क्या नया मोड़ आता है.