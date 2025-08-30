Bigg boss 19: इस वीकेंड ‘दाल’ नहीं ‘अंडरवियर’ बना मुद्दा! सलमान ने मृदुल की भी खूब टांग खींची

Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 19 का हर वीकेंड का वार हमेशा ही दर्शकों के लिए मस्ती और तंज से भरा होता है। इस बार भी सलमान खान ने घरवालों की क्लास लगाई, लेकिन खास बात यह रही कि घर के गंभीर मुद्दों से हटकर एक अजीबो-गरीब विषय पर चर्चा छिड़ गई। जी हां, इस हफ्ते शुरुआत में ही दाल-चावल या राशन नहीं बल्कि ‘अंडरवियर’ बना सबकी बातचीत का केंद्र।

शो की शुरुआत में सलमान खान ने घरवालों के झगड़ों और टकराव पर रोशनी डाली, लेकिन जैसे ही बात निकली जीशान के अंडरवियर पर, सब हंसते-हंसते लोटपोट हो गए। दरअसल, जीशान का अंडरवियर घर में मजाक का कारण बन गया था, जिस पर सलमान ने भी अपनी मजेदार शैली में तंज कसा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, “भाई, आप अंडरवियर जींस के अंदर क्यों ढूंध रहे थे। क्या इतना कंफरटेबल है कि आपको फील नहीं होती कि पहना है।”

वीक एंड का वार बना फनी

घर के बाकी कंटेस्टेंट भी इस दौरान हंसी नहीं रोक पाए और माहौल हल्का-फुल्का बन गया। वहीं, दूसरी ओर मृदुल और नतालिया की कैमिस्ट्री ने भी खूब चर्चा बटोरी। सोशल मीडिया पर भी लोगों के लगातार रिएक्शन्स आ रहे हैं। साथ ही, वीक एंड का वार में सलमान ने मृदुल की टांग खींचने का पूरा फायदा उठाया। पहले तो दोनों का सालसा डांस करवाया फिर पॉलिश में मृदुल से ये भी बुलवा दिया कि “क्या मुझसे शादी करोगी?” उन्होंने भी इस पूरे मजाक को खेल भावना से स्वीकार किया।

सलमान ने लिए घरवालों के मजे

बिग बॉस के दर्शक सोशल मीडिया पर भी इस क्लिप को खूब शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सीजन की मजेदार बातें ही इसे हिट बना रही हैं। हर बार की तरह सलमान खान ने इस हफ्ते भी वीकेंड का वार को एंटरटेनिंग बना दिया।