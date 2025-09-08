Bigg Boss 19 में मस्ती का डबल डोज! Salman के मंच पर अक्षय-अरशद की जॉली जोड़ी

Jolly LLB In Bigg Boss: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का आने वाला वीकेंड दर्शकों के लिए बेहद खास होने वाला है। इस बार वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) में दो बड़े सितारे एंट्री करने वाले हैं, अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और अरशद वारसी (Arshad Warsi)। दोनों अपनी आने वाली फिल्म जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3) को प्रमोट करने शो में पहुंचेंगे।

स्टेज पर इनका स्वागत हमेशा की तरह शो के होस्ट सलमान खान (Salman Khan) करेंगे। सलमान, अक्षय और अरशद, जब ये तीनों एक साथ नजर आएंगे, तो मस्ती, हंसी और धमाल का माहौल बनना तय है। दर्शकों के लिए यह एपिसोड एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आने वाला है।

जॉली की जोड़ी से मिलने को बेताब दर्शक

घरवाले भी अक्षय और अरशद से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होंगे। कंटेस्टेंट्स अक्सर वीकेंड पर गेस्ट्स से मिलकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ये वीकेंड और खास होगा क्योंकि मंच पर बॉलीवुड के दो दिग्गज कॉमेडी और एनर्जी के साथ दिखाई देंगे। माना जा रहा है कि शो के दौरान अक्षय और अरशद घरवालों के साथ कुछ मजेदार टास्क भी करवा सकते हैं।

शहबाज ने ली वाइल्ड कार्ड एंट्री

हाल ही में बिग बॉस 19 में शहबाज बदेशा (Shehbaa Badesha), यानी शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के भाई ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है। उनकी एंट्री से घर का माहौल पहले ही बदल चुका है। अब जब अक्षय और अरशद इस वीकेंड मंच पर आएंगे तो कंटेस्टेंट्स को भी एक नया उत्साह मिलेगा और दर्शकों के लिए भी मनोरंजन दोगुना हो जाएगा।

कब आ रही जॉली एलएलबी 3?

ये एपिसोड इसलिए भी खास होगा क्योंकि 19 सितंबर को ही अक्षय और अरशद की फिल्म जॉली एलएलबी 3 रिलीज हो रही है। ऐसे में बिग बॉस का मंच इस फिल्म के प्रमोशन के लिए बेहतरीन मौका साबित होगा। दर्शक न सिर्फ अपने पसंदीदा स्टार्स को सलमान के साथ मस्ती करते देखेंगे, बल्कि फिल्म से जुड़े कई मजेदार किस्से भी सुनने को मिल सकते हैं।