Bigg Boss 19 के घर में बदली सत्ता, छिन गई कुनिका सदानंद की कैप्टेंसी, सलमान खान ने चक्रव्यूह में फंसे घरवाले

Bigg Boss 19 Update: सलमान खान (Salman Khan) का रिएलिटी टीवी शो बिग बॉस (Bigg Boss 19) हर बार की तरह इस बार भी दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहा है। इस शो की शुरूआत 24 अगस्त से हुई थी। पहले हफ्ते में घरवालों ने 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेट किए थे। हालांकि इस बार घर से कोई बाहर नहीं हुआ है। इस बार भाईजान ने नो एविक्शन का एलान किया। सलमान एक ट्विस्ट से घरवालों में खुशी का माहौल छा गया। यानी इस हफ्ते नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट बेघर होने से बच गए हैं। इसके साथ ही घर की सत्ता पलटते हुए भी नजर आई।

कुनिका सदानंद की कैप्टेंसी पर उठे सवाल

पहले वीकेंड के वार के दूसरे दिन रविवार को कई कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) की कैप्टेंसी पर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। जिसके बाद कुनिका ने कैप्टन के पद से इस्तीफा दे दिया। अब घर की सत्ता पलट चुकी है। घरवालों को इस हफ्ते नया लीडर मिलने वाला हे। अब देखना होगा कि इस हफ्ते घर की सत्ता किसके हाथों में जाएगी और कौन इस घर पर राज करेगा।

फिर भिड़े अभिषेक बजाज-अमाल मलिक

31 अगस्त के एपिसोड में एक छोटी से बात को लेकर अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) और अमाल मलिक (Amal Mallik) आपस में भिड़ते नजर आए। दरअसल अमाल बेड पर लेटे हुए थे, तभी अभिषेक खाना लेकर वहां पहुंच गए। वह भी उसी जगह खाना खाना चाहते थे। लेकिन अमाल ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अमाल ने कहा- यह बेड सोने के लिए खाने खाने के लिए नहीं। लेकिन अभिषेक जिद पर अड़े रहे और दोनों के बीच काफी देर तक बहस चली।

कोई नहीं हुआ घर से बेघर

घर से बाहर होने के लिए इस बार नीलम गिरी, तान्या मित्तल, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, जीशान कादरी, प्रणित मोरे और नतालिया जानोसजेक नॉमिनेट हुए थे। लेकिन सलमान खान के ट्विस्ट ने सभी को बचा लिया। ये नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट के लिए भी एक बड़ा सरप्राइज था।

घर की सबसे महान सदस्य है तान्या मित्तल

वीकेंड के वार पर सलमान ने अशनूर कौर और तान्या मित्तल (Tanya Mittal) को एक साथ खड़ा किया और बाकी घरवालों से सवाल किया कि, इन दोनों में से अपने आपको को कौन सुपीरियर समझता है। ज्यादातर घरवालों ने तान्या मित्तल का नाम लिया। वह घर में अपन आपकों सबसे ज्यादा सुपीरियर समझती हैं।

