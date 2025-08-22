Bigg Boss 19: Undertaker और Mike Tyson की एंट्री से सलमान खान के शो में मचेगा तहलका?

Bigg Boss 19 Contestant: टीवी का सबसे चर्चित और विवादित शो Bigg Boss हर सीजन में नए-नए ट्विस्ट और सरप्राइज लेकर आता है। लेकिन, इस बार सीजन 19 को लेकर जो खबर सामने आई है, उसने सचमुच फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि इस बार घर में सिर्फ इंडियन सेलेब्स ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल सुपरस्टार्स की भी एंट्री हो सकती है।

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि WWE के मशहूर फाइटर The Undertaker और बॉक्सिंग लीजेंड Mike Tyson शो का हिस्सा बन सकते हैं। अगर ये सच होता है, तो बिग बॉस का यह सीजन अब तक का सबसे एंटरटेनिंग साबित हो सकता है।

अंडरटेकर का नाम सुन मची हलचल

सोचिए, सलमान खान जब वीकेंड का वार होस्ट करेंगे और उनके सामने खड़े होंगे Undertaker जैसे डरावने रेसलर या फिर Tyson जैसा बॉक्सिंग चैंपियन तो नजारा ही कुछ अलग होगा। सोशल मीडिया पर भी इस खबर ने तहलका मचा दिया है। फैंस लगातार पूछ रहे हैं कि क्या सच में Undertaker बिग बॉस के घर में नजर आएंगे?, अगर Tyson ने गुस्से में पंच मार दिया तो क्या होगा? जैसी मजेदार प्रतिक्रियाएं वायरल हो रही हैं।

वैसे ये पहली बार नहीं है जब बिग बॉस में विदेशी मेहमानों का नाम जुड़ा हो। इससे पहले भी Pamela Anderson, Jade Goody और कई इंटरनेशनल चेहरे शो में आ चुके हैं। लेकिन, Undertaker और Tyson जैसे दिग्गजों का नाम जुड़ना, शो के लिए एक अलग ही लेवल का हाइप क्रिएट कर रहा है।

कंटेस्टेंट के नाम सुन एक्साइटेड फैंस

फिलहाल चैनल या मेकर्स ने इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन अगर यह खबर सच साबित होती है, तो Bigg Boss 19 की टीआरपी नई ऊंचाइयों पर पहुंचना तय है।