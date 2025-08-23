Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19 के घर में अपने हुस्न का जलवा दिखाएगी ये हसीना, शो में लगेगा हॉटनेस का तड़का…सलमान भी हो जाएंगे एक्ट्रेस के कायल!

Ashnoor Kaur in Bigg Boss 19: सलमान खान का शो अब कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। इस बीच लोग शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, शो में अशनूर कौर भी शामिल होने जा रही है। एक्ट्रेस के फैंस उन्हें घर के अंदर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 23, 2025 16:37:00 IST

Ashnoor Kaur in Bigg Boss 19: सलमान खान के रियलिटी शो को शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बाकि है। टीवी का सबसे पॉपूलर कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस हर साल एक नए सीजन के साथ टीवी पर राज करता है। यह शो दर्शकों के सबसे पसंदीदा शोज की लिस्ट में सबसे ऊपर है। मेकर्स ने नए सीजन के घर की झलक भी लोगों के सामने पेश कर दी है। यह सीजन हर सीजन के तरह एकदम अलग और शानदार होने वाला है। लेकिन अभी भी दर्शकों के मन में बिग बॉस 19 में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट्स की फाइनल लिस्ट को लेकर सवाल उमड़ रहा है। अभी तक किसी को नहीं पता कि इस सीजन में कौन-कौन शामिल होने जा रहा है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि, टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर इस शो का हिस्सा बनने वाली है। 

अशनूर कौर जाएंगी बिग बॉस के घर 

अशनूर कौर के बिग बॉस 19 में शामिल होने की खबरें इन दिनों खूब सुर्खियों में छाई हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह इस शो का हिस्सा बनने वाली हैं। दरअसल बीते दिनों अशनूर का एक वीडियो सामने आया था। जिसमें पैप्स उन्हें बिग बॉस के लिए गुड लक विश कर रहे थे। हालांकि इस पर अशनूर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन वह इस पर मुस्कुराती हुई जरूर नजर आईं। जिसके बाद लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि वह शो का हिस्सा बनने वाली हैं। 

एक्ट्रेस लगातार दे रहीं हिंट 

इसके अलावा अशनूर को उनकी मम्मी और को-स्टार हुनर हाली के साथ गुरुद्वारे के बाहर भी स्पॉट किया गया था। जिसके बाद लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि वह शो में शामिल होने से पहले बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए गुरूद्वारे पहुंची हैं। उन्होंने फिलहाल शो को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन अशनूर ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि- आप सभी के प्यार और दुआओं की जरूरत है…शुरूआत हो चुकी है। इसे फैंस शो से जोड़कर देख रहे हैंं। 

बता दें कि अशनूर एक्टिंग के साथ-साथ पढ़ाई-लिखाई में भी काफी अच्छी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरूआत बेहद कम उम्र में की थी। वह फिलहाल केवल 21 साल की हैं। इस छोटी सी उम्र में अशनूर एक बिजनेस की मालकिन भी हैं। उन्होंने खुद के पैसों से मुंबई में एक लग्जरी घर भी खरीदा है। एक्ट्रेस हमेशा अपनी तस्वीरों और वीडियोज को लेकर चर्चा में रहती हैं। 

