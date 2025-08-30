Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19: ‘ट्रॉफी मैं ही लिफ्ट करूंगा’, इस कंटेस्टेंट ने लीक किया विजेता का नाम? बयान से मचा हंगामा, फैंस बोले- विनर तय…

Bigg Boss 19 Winner Name Leak: लेटेस्ट एपिसोड में गौरव खन्ना और जीशान कादरी के बीच हो रही बहस के दौरान एक ऐसा बयान आया जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। जिसके बाद फैंस इसे विनर का संकेत मान बैठे हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 30, 2025 17:37:30 IST

Bigg Boss 19
Bigg Boss 19

Bigg Boss 19 Winner: बिग बॉस के घर में महज पांच दिनों के भीतर ही ड्रामा ऐसा भड़क उठा कि फैंस की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। एक वीडियो में दिखा, जब जमकर तकरार के बीच जीशान कादरी (Zeishan Quadri) ने गौरव खन्ना को चिढ़ाते हुए कहा कि, “इस हफ्ते तुम शो से बाहर हो जाओगे।” इसके जवाब में गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने बेहद कॉन्फिडेंट होकर इस अंदाज में जवाब दिया कि उनका ये क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। अब गौरव ने क्या कहा आईए आपको बताते हैं।

 गौरव खन्ना का जवाब था, “जब मैं ट्रॉफी लिफ्ट करूंगा, तब आप तालियां बजाना।” इतने आत्मविश्वास भरे शब्दों ने सोशल मीडिया पर लोगों के बीच एक कॉन्टेंट दे दिया। ये बयान कितनी बड़ी बात थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फैंस ने इसे विनर का सीधा संकेत मान लिया।

ईशा देओल के Ex पति को फिर हुआ प्यार, मिस्ट्री गर्ल संग रोमांटिक तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर बढ़ाया तापमान

गौरव खन्ना का बयान वायरल

सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पर यह चर्चा सुर्खियां बटोरने लगी कि कहीं यह पहले से तय तो नहीं? गौरव पहले ही टीवी शो अनुपमा (Anupamaa) और Celebrity MasterChef India जैसी पॉपुलरिटी के साथ घर में आए थे और अब उनका आत्मविश्वास घटना के केंद्र में है।

और भी पॉलिटिकल ट्विस्ट आएंगे

इस सीजन का ऑडियंस और कंटेस्टेंट्स के बीच पॉलिटिकल ट्विस्ट और जंग भरा माहौल इसे और रोचक बना देता है। घर वाले सत्ता की लड़ाई, खाने पर विवाद और असल पहचान की तलाश में उलझे हैं। पर गौरव की यह बात साफ दिखाती है कि वो केवल शो में एक कंटेस्टेंट नहीं बल्कि एक अपार उम्मीद और तगड़ी फैन फॉलोइंग का प्रतीक बनकर घर में कदम रख चुके हैं।

Bigg Boss 19 : पहले ‘वीकेंड के वार’ पर Salman Khan ने ली तान्या मित्तल की क्लास, इस कंटेस्टेंट पर भी बरसा कहर

क्या है सच्चाई?

इस पूरे बयान ने साबित कर दिया कि बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) केवल एक रियलिटी शो नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़ाई है जहां आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार बनता है। और अगर ट्रॉफी का सवाल है तो निजी अंदाज में गौरव ने एक इशारे में ही सब कुछ कह दिया। हालांकि, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, यह महज एक बयान है जिसे लोगों के काफी सीरियस ले लिया। अभी पहला हफ्ता है और आगे आगे बीबी हाउस में और ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी हैं।

