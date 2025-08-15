Bigg Boss 19: संसद बनेगा घर, सत्ता होगी घरवालों के हाथ में, सलमान बोले- इस बार ड्रामा नहीं, डेमोक्रेसी

टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस हर साल अपने नए थीम और ट्विस्ट के साथ ऑनएयर होता है। लेकिन इस बार, सीजन 19 में जो बदलाव आया है, वो शो की राजनीति को सचमुच राजनीति बना देगा। थीम का नाम रखा गया है- ‘घरवालों की सरकार‘।

इस बार बिग बॉस का घर एकदम संसद भवन की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। यहां एक खास ‘असेंबली रूम’ होगा, जहां घर के सदस्य मिलकर फैसले लेंगे, बहस करेंगे और शायद विपक्ष-सरकार जैसा माहौल भी बनाएंगे। मतलब अब सिर्फ टास्क या वोटिंग नहीं, बल्कि रणनीति और गठजोड़ से भी खेल का पासा पलटेगा।

होस्ट सलमान खान ने प्रोमो में साफ कहा है कि “इस बार घर में पावर मेरे पास नहीं, बल्कि कंटेस्टेंट्स के पास होगी।“ उन्होंने यह भी इशारा दिया कि इस सीजन में हर फैसला अपने साथ नतीजे लेकर आएगा, चाहे वो जीत का हो या हार का।

बिग बॉस के नियम होंगे दिलचस्प

सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिग बॉस के नियम भी अब बहुमत से बन सकते हैं और बदल सकते हैं। यानी घरवाले ही तय करेंगे कि किसे सजा मिलेगी, किसे फायदा और किसकी कुर्सी हिलेगी।

इस दिन होगा प्रीमियर

सीज़न 19 का प्रीमियर 24 अगस्त 2025 को होगा। ये पहले JioCinema पर रात 9 बजे और फिर Colors TV पर 10:30 बजे से देखा जा सकेगा। ऐसा पहली बार होगा जब बिग बॉस का माहौल एक राजनीतिक मैदान जैसा होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस डेमोक्रेसी में घरवाले नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे… या फिर विपक्ष में रहकर खेल का मजा लेंगे।