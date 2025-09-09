Bigg Boss 19: तान्या मित्तल ने कुनिका सदानंद पर किया पलटवार, बोलीं- ‘मेरी मां ने मुझे सब सिखाया है’

Tanya Mittal Vs Kunickaa: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में इन दिनों लगातार ड्रामा और इमोशन्स का तड़का लग रहा है। नॉमिनेशन टास्क के दौरान एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसने घरवालों से लेकर दर्शकों तक को हिला दिया।

दरअसल, टास्क के बीच कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) ने तान्या मित्तल (Tanya Mittal) की मां पर सवाल उठाते हुए कहा कि “तुम्हारी मां ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया।” इस टिप्पणी ने तान्या को गहराई तक चोट पहुंचाई। लेकिन, इस बार तान्या चुप नहीं रहीं। उन्होंने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, “आपका पूरा महिला सशक्तिकरण सिर्फ किचन से क्यों शुरू होता है? क्या खाना बनाना ही संस्कार है? मेरी मां ने मुझे सब सिखाया है और वही मेरी ताकत हैं।”

गौरव खन्ना ने भी किया सपोर्ट

तान्या का ये जवाब सुनकर घर का माहौल गंभीर हो गया। कई कंटेस्टेंट्स ने भी उनका सपोर्ट किया और कुनिका की बात को गलत ठहराया। गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने कहा कि गेम की वजह से किसी की मां पर सवाल उठाना हद पार करना है।

जब सुसाइड करने वाली थीं तान्या

इसी दौरान तान्या ने अपनी जिंदगी का दर्दनाक सच भी सामने रखा। उन्होंने बताया कि बचपन में उनके पिता मारपीट करते थे और उनकी मां हमेशा उन्हें बचाती थीं। इतना ही नहीं, 19 साल की उम्र में जब उनकी जबरन शादी की कोशिश हो रही थी, तब उन्होंने जिंदगी खत्म करने तक का सोचा था।

तान्या के सपोर्ट में उतरीं गौहर खान

घर के बाहर भी इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है। एक्स बिग बॉस विनर गौहर खान ने सोशल मीडिया पर कुनिका के कमेंट की निंदा की और इसे “डबल स्टैंडर्ड” कहा। सोशल मीडिया पर फैंस भी तान्या के सपोर्ट में उतर आए और उन्हें हिम्मत दे रहे हैं।