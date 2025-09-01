Bigg Boss 19: तान्या और जीशान की बहस ने बढ़ाया तनाव, बिग बॉस के घर में झगड़ा चरम पर

Tanya And Zeishan Fight: ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) का घर हर दिन नए ड्रामे और झगड़ों से भर जाता है। कभी किचन के काम पर बहस होती है, तो कभी छोटे-से मुद्दे पर घरवाले आमने-सामने आ जाते हैं। ताजा एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब दो ग्रुप्स के बीच कहा-सुनी इतनी बढ़ गई कि मामला शारीरिक झड़प तक पहुंच गया। दर्शकों के लिए यह एपिसोड पूरे सीजन का अब तक का सबसे हाई-वोल्टेज ड्रामा लेकर आया।
सबसे पहले भिड़ंत देखने को मिली तान्या मित्तल और जीशान कादरी के बीच। बात मामूली काम से शुरू हुई, लेकिन धीरे-धीरे टोन ऊंची होती गई। तान्या ने साफ कह दिया कि वह घर का स्मोकिंग एरिया साफ करने से इनकार करती हैं। उनका कहना था कि यह जिम्मेदारी सभी पर बराबर होनी चाहिए। वहीं, जीशान और बसीर अली का मानना था कि घर के नियम सब पर लागू होते हैं। गुस्से में बसीर ने तान्या को धमकी दी कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। इसपर तान्या ने कहा मत देना, चिल्लाओ मत। इसी बीच जीशान आके कहते हैं कि जबतक इशू नहीं क्रिएट करेगी दिखेगी कैसे।
Cleaning par khada hua naya mudda, kaise hoga solve Tanya ke saath hua yeh jhagda?
Dekhiye #BiggBoss19, Mon-Sun raat 9 baje @JioHotstar aur 10:30 baje @ColorsTV par. #BB #BiggBoss #BB19 #BiggBoss19 @iamgauravkhanna @darbar_awez @Humarabajaj6 @nehalchudasama9 @nagmamirajkar… pic.twitter.com/FphxnucIri
— Bigg Boss (@BiggBoss) September 1, 2025
फरहाना भट्ट की एंट्री से हुआ ड्रामा
इसके बाद माहौल और बिगड़ गया जब फरहाना भट्ट का एंट्री ड्रामा छाया। उन्होंने सीक्रेट रूम से लौटकर आते ही बसीर अली से भिड़ंत ले ली। बहस इतनी बढ़ गई कि बसीर ने गुस्से में फरहाना का बेडरूम तहस-नहस कर दिया और बिस्तर को पूल में फेंक दिया। जवाब में फरहाना ने उन पर तकिया फेंका और दोनों ने एक-दूसरे को गालियां तक दे डालीं।
लड़ाई के वीडियोज वायरल
सोशल मीडिया पर इस लड़ाई के वीडियोज जमकर वायरल हो रहे हैं। कुछ यूजर्स तान्या का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि फरहाना और बसीर ने हद पार कर दी। एक फैन ने लिखा “घर के झगड़े अब काम से ज्यादा इगो पर हो रहे हैं।”