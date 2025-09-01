Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19: तान्या और जीशान की बहस ने बढ़ाया तनाव, बिग बॉस के घर में झगड़ा चरम पर

Bigg Boss 19: तान्या और जीशान की बहस ने बढ़ाया तनाव, बिग बॉस के घर में झगड़ा चरम पर

Bigg Boss 19: बिग बॉस सीजन 19 के लेटेस्ट एपिसोड में तान्या मित्तल, जीशान कादरी और बसीर अली के बीच बहस हुई, वहीं फरहाना भट्ट और बसीर अली की लड़ाई ने माहौल और गरमा दिया।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 1, 2025 22:03:34 IST

Zeishan Quadri And Tanya Mittal
Zeishan Quadri And Tanya Mittal

Tanya And Zeishan Fight: ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) का घर हर दिन नए ड्रामे और झगड़ों से भर जाता है। कभी किचन के काम पर बहस होती है, तो कभी छोटे-से मुद्दे पर घरवाले आमने-सामने आ जाते हैं। ताजा एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब दो ग्रुप्स के बीच कहा-सुनी इतनी बढ़ गई कि मामला शारीरिक झड़प तक पहुंच गया। दर्शकों के लिए यह एपिसोड पूरे सीजन का अब तक का सबसे हाई-वोल्टेज ड्रामा लेकर आया।

सबसे पहले भिड़ंत देखने को मिली तान्या मित्तल और जीशान कादरी के बीच। बात मामूली काम से शुरू हुई, लेकिन धीरे-धीरे टोन ऊंची होती गई। तान्या ने साफ कह दिया कि वह घर का स्मोकिंग एरिया साफ करने से इनकार करती हैं। उनका कहना था कि यह जिम्मेदारी सभी पर बराबर होनी चाहिए। वहीं, जीशान और बसीर अली का मानना था कि घर के नियम सब पर लागू होते हैं। गुस्से में बसीर ने तान्या को धमकी दी कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। इसपर तान्या ने कहा मत देना, चिल्लाओ मत। इसी बीच जीशान आके कहते हैं कि जबतक इशू नहीं क्रिएट करेगी दिखेगी कैसे।

खून से भीगा सेट, घबराए लोग और जिद पर अड़े अमिताभ बच्चन- आखिर क्या हुआ था ‘खुद्दार’ की शूटिंग में?

फरहाना भट्ट की एंट्री से हुआ ड्रामा

इसके बाद माहौल और बिगड़ गया जब फरहाना भट्ट का एंट्री ड्रामा छाया। उन्होंने सीक्रेट रूम से लौटकर आते ही बसीर अली से भिड़ंत ले ली। बहस इतनी बढ़ गई कि बसीर ने गुस्से में फरहाना का बेडरूम तहस-नहस कर दिया और बिस्तर को पूल में फेंक दिया। जवाब में फरहाना ने उन पर तकिया फेंका और दोनों ने एक-दूसरे को गालियां तक दे डालीं।

अलादीन के इस हैंडसम हंक ने रचाई शादी, इस खूबसूरत हसीना से एक नहीं बल्कि दो धर्मों की निभाई रस्में

लड़ाई के वीडियोज वायरल

सोशल मीडिया पर इस लड़ाई के वीडियोज जमकर वायरल हो रहे हैं। कुछ यूजर्स तान्या का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि फरहाना और बसीर ने हद पार कर दी। एक फैन ने लिखा “घर के झगड़े अब काम से ज्यादा इगो पर हो रहे हैं।”

Tags: bigg boss 19bigg boss houseTanya Mittal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है? जानिए...

September 2, 2025

नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

September 2, 2025

गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

September 2, 2025

इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं...

September 2, 2025

असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान...

September 2, 2025

Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5...

September 2, 2025
Bigg Boss 19: तान्या और जीशान की बहस ने बढ़ाया तनाव, बिग बॉस के घर में झगड़ा चरम पर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bigg Boss 19: तान्या और जीशान की बहस ने बढ़ाया तनाव, बिग बॉस के घर में झगड़ा चरम पर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 19: तान्या और जीशान की बहस ने बढ़ाया तनाव, बिग बॉस के घर में झगड़ा चरम पर
Bigg Boss 19: तान्या और जीशान की बहस ने बढ़ाया तनाव, बिग बॉस के घर में झगड़ा चरम पर
Bigg Boss 19: तान्या और जीशान की बहस ने बढ़ाया तनाव, बिग बॉस के घर में झगड़ा चरम पर
Bigg Boss 19: तान्या और जीशान की बहस ने बढ़ाया तनाव, बिग बॉस के घर में झगड़ा चरम पर
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?