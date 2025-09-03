Bigg Boss 19: ‘मैं ऐश्वर्या राय से ज्यादा…’, Tanya Mittal के बयान पर भड़के लोग, बोले- ओवर कॉन्फिडेंस की हद

Tanya Mittal Viral Video: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) हमेशा से ही विवाद और ड्रामे के लिए चर्चित रहा है और इस बार सुर्खियों में हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल (Tanya Mittal)। शो की शुरुआत से ही उनका व्यवहार दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी वह खुद को ‘बॉस’ कहलवाने पर जोर देती दिखीं, तो कभी कहती नजर आईं कि उन्हें हमेशा सिक्योरिटी गार्ड्स घेरे रखते हैं। यही नहीं, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए ‘दबाव बनाने’ जैसी बातें भी उन्होंने कैमरे पर कही, जिससे लोगों को उनका रवैया एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट लगा।

उनके ये बयानों और व्यवहार ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक, हर जगह तान्या को लेकर मीम्स और ट्रोलिंग का सैलाब उमड़ पड़ा है। कई लोगों ने उन्हें (राखी सावंत) Rakhi Sawant और अर्शी खान (Arshi Khan) जैसे पूर्व विवादित कंटेस्टेंट्स से तुलना कर दी है। वहीं, कुछ यूजर्स ने उन्हें ‘delulu queen’ (delusional queen) का नया टैग भी दे डाला।

जोश टॉक्स पर गई थी तान्या

इसी बीच, शो से पहले वो जोश टॉक्स पर गई थीं, जहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस क्लिप में तान्या खुद की खूबसूरती पर बयान देती दिखीं। वो कहती हैं कि ‘मैं ऐश्वर्या राय से ज्यादा खूबसूरत हूं’। यह वीडियो साल 2022 का है। इस बयान ने तो सोशल मीडिया पर और भी हलचल मचा दी। लोगों ने उन्हें एरोगेंट करार देते हुए लिखा कि उन्हें ‘ग्राउंड रियलिटी चेक’ की जरूरत है।

तान्या की मां का वो बयान

जोश टॉक्स पर अपने एक्सपीरियंस साझा करते हुए उन्होंने अपने बचपन के अजीब सपनों को याद किया। तान्या ने कहा, ‘मुझे अजीब सपने आते थे कि मैंने अंबानी का बिजनेस संभाल लिया है, सुष्मिता सेन ने अपना ताज मुझे सौंप दिया है और मैं ऐश्वर्या राय से ज्यादा खूबसूरत हूं और ये मैं लोगों को बताती थी।’ इसपर उनकी मां ने उन्हें कहा था कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है।

सिर्फ 12वीं पास हैं तान्या

यही नहीं, वीडियो में तान्या ये भी बताती हैं कि ‘मैंने एक नई यात्रा शुरू की। मैंने खुद को सुंदर बनाया क्योंकि मैं एक बनिया हूं और बनिया फैमिली में लड़कियों के लिए रूल्स एकदम सेट हैं। मैंने फिर मिस एशिया का ताज जीता, जो भारत ने 12 साल में पहली बार जीता था। आज भी जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने कितनी पढ़ाई की है तो मैं बहुत आत्मविश्वास से कहती हूं कि मैंने केवल 12वीं पास की है, मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया।’

ओवरकॉन्फिडेंट हैं तान्या?

हालांकि आलोचनाओं के बीच कुछ दर्शक यह भी मानते हैं कि Tanya अपने बयानों और ओवरकॉन्फिडेंस से शो को मसालेदार बना रही हैं। कुल मिलाकर, तान्या बिग बॉस 19 में इस समय सबसे चर्चित चेहरा बन चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि उनकी यह ट्रोलिंग और विवाद उन्हें शो में लंबे समय तक टिकाए रखती है या दर्शक उन्हें नकार देंगे?