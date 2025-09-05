Tanya Mittal के माता-पिता ने बेटी को लेकर कह दी ऐसी बात, सुन हर कोई रह गया हैरान!

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) ने अपने जबरदस्त ड्रामा और रोमांच दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। इस घर में जो कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा दर्शकों का ध्यान खींच रही है, वो और कोई नहीं बल्कि तान्या मित्तल (Tanya Mittal) हैं। तान्या हर रोज अपनी जिंदगी से जुड़ा कोई न कोई ऐसा खुलासा कर देती हैं, जिसे सुन घरवालों के साथ-साथ दर्शक भी हैरान रह जाते हैं। इस शो में आते ही तान्या ने अपनी लग्जरी लाइफ का खुलकर बखान किया है। फिर चाहे उनका घर, बॉडीगार्ड और साड़ी कुछ भी हो। इन्हीं कारणों की वजह से तान्या मित्तल सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी ट्रोल भी हो रही हैं। लेकिन कुछ लोगों ने तान्या के प्रति अपना समर्थन भी जताया है। उनके माता-पिता ने अपनी बेटी को निशाना बनाएं जाने पर प्रतिक्रिया दी है।

बेटी के सफर पर बोले तान्या के माता-पिता

तान्या की टीम ने इंस्टाग्राम पर उनके माता-पिता की प्रतिक्रिया साझा की। जिसमें बताया गया कि वह भी उतने ही आहत हैं। उन्होंने अपनी बेटी के सफर को देखकर और घर में उसे निशाना बनाए जाने पर गर्व और दुख दोनों का जिक्र किया। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और फैन्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

तान्या की टीम ने शेयर किया पोस्ट

तान्या की टीम ने पोस्ट शेयर कर लिखा- देश के सबसे बड़े रियलिटी शो में अपनी तान्या को देखकर हम जो अच्छी और बुरी दोनों भावनाएं महसूस करते हैं, उन्हें हम बयां नहीं कर सकते। माता-पिता होने के नाते, उसे लोगों का दिल जीतते हुए देखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात है। लेकिन साथ ही, उसे नीचा दिखाते, निशाना बनाते और उसके बारे में इतनी बेरहमी से बोलते हुए देखना, उन लोगों द्वारा, जो उसके दिल की बात भी नहीं जानते, उससे ज्यादा दुख की बात और कुछ नहीं है।

माता-पिता ने दी पहली प्रतिक्रिया

आगे लिखा कि- उनसे सवाल करने वाले या आरोप लगाने वाले सभी लोगों से हमारी बस एक ही गुजारिश है, कोई भी फैसला सुनाने से पहले कृपया उसके सफर के पूरा होने तक इंतजार करें। वह इसकी हकदार है।

साथ उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि- कृपया… हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें, उसके परिवार को, इससे दूर रखें। यह हमारे लिए बहुत मुश्किल समय है। हमारी बेटी, जिसे हमने प्यार से पाला है, उसे इतने बड़े मंच पर इतनी नफरत का सामना करना पड़ेगा। हर कठोर शब्द हमें भी चोट पहुंचाता है, शायद आप कभी समझ न पाएं। हम तुमसे प्यार करते हैं, उस बॉस की तरह मजबूत रहो जिसे हमने तुम्हें बनाया है।

