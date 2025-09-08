Tanya Mittal का घर निकला Pakistan का सेट, एक नंबर की झूठी है नवाबी जिंदगी जीने वाली इन्फ्लुएंसर

Tanya Mittal luxurious Home: बिग बॉस 19 (Tanya Mittal) इन दिनों खूब धमाल मचा रहा है। इस शो को लोग दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। घर की सदस्य तान्या मित्तल (Tanya Mittal) इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। शो में आते ही उन्होंने धमाल मचाना शुरू कर दिया था। इस शो में उन्होंने कई बार अपनी आलीशान जिंदगी के बारे में जिक्र किया है। वह घरवालों के आगे कई बार अपने बॉडीगार्ड और घर का शो ऑफ करती नजर आईं हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि उनका घर धरती पर स्वर्ग जैसा है। बिग बॉस का सेट भी उनके घर के आगे छोटा लग रहा था।

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल (Tanya Mittal House Video Viral) हो रहा है। यह एक आलीशान घर के टूर का वीडियो है। तान्या के फैन पेज से इस वीडियो को पोस्ट किया गया है। अब इस वीडियो को लेकर लोग अलग-अलग तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जब इस वीडियो का फैक्ट चैक किया गया तो इसे फेक करार दिया है। रिपोर्ट में साफ-साफ कहा गया है कि- जो महल वीडियो में दिखाया गया है, वह भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। वह एक पाकिस्तानी शो का सेट है। इस फैक्स के खुलासे के बाद लोग सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तान्या के दावों पर विश्वास ना करें, समझदारी दिखाएं।

तान्या मित्तल ने किए हैरान कर देने वाले दावे

तान्या मित्तल इन दिनों हर तरफ छाई हुई हैं। वह शो में काफी बोल्ड और सेल्फ कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में कई बार खुलासे किए हैं। उन्होंने नीलम गिरी से बात करते हुए कहा था कि- उनका घर धरती पर स्वर्ग की तरह है। इस फ्लोर पर तो उनके केवल कपड़े ही रखें हुए हैं। हर फ्लोर के लिए 5 नौकर और 7 ड्राइवर्स हैं। मेरे घर के आगे तुसे 5 स्टार भी फीके नजर आने लगेंगे।

