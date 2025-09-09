मां ने तमीज नहीं…, फूट-फूट कर रोई Tanya Mittal, सपोर्ट में उतरे घरवाले, कुनिका को सुनाई खरी-खोटी

Bigg Boss 19 Tanya Mittal : बिग बॉस 19 का हालिया एपिसोड लोगों के लिए सिर्फ एक मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गहरे जज्बात और इंसानियत की परख बनकर उभरा। रसोई में शुरू हुई एक मामूली बहस ने एक प्रतिभागी की जिंदगी के सबसे कठिन पलों को पर्दे पर ला दिया – जब तान्या मित्तल ने अपनी दर्दभरी कहानी शेयर की, तो हर कोई दंग रह गया।

सब कुछ तब शुरू हुआ जब तान्या रसोई में भिंडी काट रही थीं और उन्हें उसमें कीड़ा दिखाई दिया। उन्होंने घिन जताई, तो कुनिका सदानंद ने व्यंग्य कसते हुए कहा, “थोड़ा और किचन में रहोगी तो बहुत कुछ सीखोगी।” तान्या ने फौरन जवाब दिया, “आपका महिला सशक्तिकरण हमेशा रसोई से क्यों शुरू होता है?” फिर उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “खाना बनाना नहीं आता तो क्या मेरी मम्मी ने मुझे संस्कार नहीं दिए?” इस बात से दोनों के बीच बहस और तीखी हो गई। कुनिका ने तान्या पर दूसरों को नीचा दिखाने का आरोप लगाया, जबकि तान्या ने जवाब दिया, “नॉमिनेशन आएं, फिर बताऊंगी।”

मां के लिए भावुक हुईं तान्या

बात तब बिगड़ गई जब कुनिका ने तान्या की मां को घसीटते हुए कहा, “तुम्हारी मां ने तो तुम्हें तमीज ही नहीं सिखाई।” ये सुनकर तान्या इमोश्नल हो गईं और रोते हुए बोलीं, “मेरी मां मेरा भगवान है। उन्होंने मुझे बचाया, जब पापा मारते थे। इतनी मुश्किल से यहां तक पहुंची हूं। उन्हें इस तरह नीचा दिखाना ठीक नहीं।”

घरवालों का साथ, कुनिका की जिद

गौरव ने आगे बढ़कर तान्या का बचाव किया और कुनिका को लताड़ते हुए कह- ‘आप किसी की दुश्मन हो सकती है, लेकिन इतनी नीचता सही बात नहीं है। आपको इस शो में देखकर अफसोस हो रहा है।’शो में ज्यादतर घरवाले तान्या के साथ खड़े दिखे, लेकिन कुनिका अपने बयान पर अड़ी रहीं और बोली मुझे कोई फर्क नहीं। मैं फिर कहूंगी कि उसे तमीज नहीं।

फिर बाद में तान्या ने अपने जिंदगी के दर्द के बारे में बताया – ‘उन्होंने कहा- पापा मारते थे, मां बचाती थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से बिजनेस शुरू किया। 19 की उम्र में मेरी शादी जबरन तय कर दी गई थी। बाहर निकलना, साड़ी पहनना – सब कुछ इजाजत लेकर करना पड़ता था।’ उनकी आंखों में आंसू और आवाज में दर्द ने पूरे घर को हिला दिया। मगर अफसोस की बात ये रही कि कुनिका को इसका भी कोई अफसोस नहीं था।