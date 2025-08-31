Home > मनोरंजन > Tanya Mittal के झूठ का हुआ The End, इस शख्स ने खोलकर रख दी स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर की सारी पोल

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) के घर में और घर के बाहर इन दिनों केवल एक ही नाम चर्चा में है, वो है तान्या मित्तल। इसकी वजह उनका झूठ है। वह पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव तौर पर नजर आ रही हैं। वह सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रही हैं। इसी ट्रोलिंग के पीछे का कारण उनका सफेद झूठ है। जो साफ तौर पर नजर आ रहा है।

Published: August 31, 2025 12:26:59 IST

Tanya Mittal Viral Video: सलमान खान के घर में तान्या मित्तल (Tanya Mittal) अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर बातचीत करती नजर आ रही है। सलमान खान के घर में एंट्री लेते ही तान्या मैडम ने साफ कर दिया था कि उनके नाम के आगे से जी हट जाए तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ ही उन्हें सब बॉस बुलाते हैं, लोग यहां उनका नाम ले रहे हैं, वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। घर में अक्सर तान्या अपनी कम्फर्ट लाइफ के बारे में बात करती नजर आती हैं। लाइफस्टाइल को लेकर वह अक्सर कहती हैं कि उन्हें जरा भी कोम्प्रोमाईज करना पसंद नहीं है। वह खुद को स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर कह कर बुलाती हैं। लेकिन कैमरे के सामने ब्लाउज बदलना उनके लिए काफी नॉर्मल है। 

तान्या मित्तल का सच आया सामने 

दरअसल टीवी और फिल्म एक्टर माधव शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके तान्या मित्तल की सच्चाई पर से पर्दा उठाने की कोशिश की है। तान्या का दावा रहा है कि वह एक बड़े सिक्योरिटी बिजनेस से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से सफलता पाई है। शो में भी उन्होंने कई बार इस बात का ज़िक्र किया कि वह एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं लेकिन माधव शर्मा के मुताबिक तान्या की असलियत उतनी चमकदार नहीं है जितनी वो बिग बॉस के घर में दिखाने की कोशिश कर रही हैं और असली सच कुछ और ही है।

माधव शर्मा ने शेयर किया वीडियो 

टीवी और फिल्म एक्टर माधव शर्मा ने तान्या मित्तल की सच्चाई पर से पर्दा उठाने के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने वीडियो में दावा किया कि -तान्या की असलियत उतनी चमचमाती हुई नहीं जितना वह बिग बॉस के घर में दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तान्या ने बिग बॉस के घर में हमेशा से दावा किया है कि वह एक बड़े सिक्योरिटी बिजनेस से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है। 

टीवी एक्टर ने बताई तान्या की सच्चाई 

Madhav Sharma ने तान्या के होमटाउन में सच जानने की कोशिश की। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने तान्या के दावों के फेक करार दिया है। एक्ट्र का कहना है कि- वह झूठ बोल रही हैं। माधव के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। फैन्स सोच रहे हैं कि आखिर सच क्या है। वीडियो सामने आने के बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैँ। 

