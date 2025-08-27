Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19: पहली बार घर में दिखा ऐसा ड्रामा! एक कंटेस्टेंट लाई 800 साड़ियां और रखी अनोखी शर्त

Bigg Boss 19: पहली बार घर में दिखा ऐसा ड्रामा! एक कंटेस्टेंट लाई 800 साड़ियां और रखी अनोखी शर्त

Tanya Mittal Bio: बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल की एंट्री ने सबको चौंका दिया। वे 800 साड़ियां और गहनों के साथ घर में दाखिल हुईं और कंटेस्टेंट्स से खुद को मैम या बॉस कहकर बुलाने की शर्त रखी। जानें उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल और बिग बॉस में सफर की दिलचस्प बातें।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 27, 2025 18:07:32 IST

Tanya Mittal profile
Tanya Mittal profile

बिग बॉस 19 हर बार की तरह इस सीजन में भी दर्शकों को चौंकाने से पीछे नहीं हट रहा। घर में एंट्री करने वाले कंटेस्टेंट्स अपने अलग अंदाज और स्टाइल से सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन, इस बार शो में हुई एक एंट्री इतनी अनोखी है कि पहले ही दिन जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कंटेस्टेंट के लुक्स से लेकर उनके बोलचाल तक, सब कुछ अलग ही अंदाज में नजर आया।

घर में कदम रखते ही उन्होंने साफ कर दिया कि बाकी लोगों की तरह उन्हें सिर्फ नाम से पुकारना मंजूर नहीं है। उन्होंने डिमांड रखी कि उन्हें मैम या बॉस कहकर बुलाया जाए। इतना ही नहीं, जब उनकी लगेज की झलक मिली तो सब हैरान रह गए। क्योंकि, इस कंटेस्टेंट ने शो में साथ लाया है 800 साड़ियां, गहनों और एक्सेसरीज का कलेक्शन। उनका कहना है कि वो रोज तीन अलग-अलग साड़ियां पहनने का शौक रखती हैं।

फैशन स्टेटमेंट है लाजवाब

जी हां, हम बात कर रहे हैं तान्या मित्तल की। तान्या सिर्फ अपने फैशन स्टेटमेंट के लिए ही नहीं जानी जातीं, बल्कि वो एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर और entrepreneur भी हैं। उनका अपना ब्रांड Handmade with Love by Tanya है। साथ ही, उन्होंने Miss Asia Tourism Universe 2018 का खिताब भी जीता है।

View this post on Instagram

A post shared by Endemol Shine India (@endemolshineind)

तान्या का आत्मविश्वास और अनोखी डिमांड्स सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। कई लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो कई उनकी हिम्मत और स्टाइल की तारीफ भी कर रहे हैं। उनकी तुलना पहले के धाकड़ कंटेस्टेंट्स जैसे राखी सावंत और अर्शी खान से की जा रही है।

ये फिल्म नहीं एक डरावना खेल हैं- हर सीन में छुपा हैं ऐसा राज, जो उड़ा देगा रातों की नींद!

कुंभ मेले की कहानी

इतना ही नहीं, तान्या ने यह भी दावा किया कि उनके साथ हमेशा सिक्योरिटी रहती है। उनके मुताबिक, कुंभ मेले के दौरान उनके बॉडीगार्ड्स ने कई लोगों की जान बचाई थी। यहां तक कि पुलिसकर्मी भी उनकी मदद से सुरक्षित रह पाए।

800 साड़ियों वाली एंट्री

अब सवाल यह है कि बिग बॉस के घर में उनका यह बॉस लेडी अवतार उन्हें कितना आगे तक लेकर जाएगा? एक तरफ उनका लग्जरी और ग्लैमरस स्टाइल उन्हें अलग पहचान दिला रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी डिमांड्स और रवैया घर में टकराव भी पैदा कर सकता है। लेकिन, इतना तय है कि तान्या मित्तल की यह 800 साड़ियों वाली एंट्री बिग बॉस के इतिहास की सबसे यादगार और चर्चित एंट्रीज में से एक बन चुकी है।

Tags: Tanya Mittal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
Bigg Boss 19: पहली बार घर में दिखा ऐसा ड्रामा! एक कंटेस्टेंट लाई 800 साड़ियां और रखी अनोखी शर्त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bigg Boss 19: पहली बार घर में दिखा ऐसा ड्रामा! एक कंटेस्टेंट लाई 800 साड़ियां और रखी अनोखी शर्त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 19: पहली बार घर में दिखा ऐसा ड्रामा! एक कंटेस्टेंट लाई 800 साड़ियां और रखी अनोखी शर्त
Bigg Boss 19: पहली बार घर में दिखा ऐसा ड्रामा! एक कंटेस्टेंट लाई 800 साड़ियां और रखी अनोखी शर्त
Bigg Boss 19: पहली बार घर में दिखा ऐसा ड्रामा! एक कंटेस्टेंट लाई 800 साड़ियां और रखी अनोखी शर्त
Bigg Boss 19: पहली बार घर में दिखा ऐसा ड्रामा! एक कंटेस्टेंट लाई 800 साड़ियां और रखी अनोखी शर्त
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?