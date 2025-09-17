Bigg Boss 19: Tanya Mittal के वो 5 कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, जिसने उन्हें ट्रोल्स के निशाने पर ला खड़ा किया

Tanya Mittal Bigg Boss 19: टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. और, इस चर्चा का सबसे बड़ा कारण बनी हैं तान्या मित्तल (Tanya Mittal). इस हसीना ने शो में एंट्री करते ही सबका ध्यान अपनी अदा, स्टाइल और थोड़े-बहुत घमंडी बर्ताव से खींच लिया. सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके हर बयान और हर मूवमेंट पर अपनी राय देने लगे. कुछ लोग उनकी कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ ने उनके दावों और रवैये पर सवाल उठाए हैं.

Tanya Mittal ने शो में कई ऐसे दावे किए जो सोशल मीडिया यूजर्स के लिए मजाक का कारण बन गए. उन्होंने अपने परिवार को रॉयल और अमीर बताया, अपने साथ रहने वाले बॉडीगार्ड्स का जिक्र किया और अपने स्टाइल और एटीट्यूड से बाकी प्रतियोगियों से अलग दिखने की कोशिश की. इन सब कारणों से तान्या ने सोशल मीडिया पर नाराजगी और ट्रोलिंग दोनों ही झेली हैं, और यही उनके विवादों का केंद्र बन गया है.

1. ‘Boss’ और ‘Ma’am’ कहलाने की जिद

Tanya Mittal ने शो में बार-बार कहा कि उन्हें ‘Ma’am’ या ‘Boss’ के रूप में संबोधित किया जाए, न कि उनके नाम से. उनका यह व्यवहार कई दर्शकों को अभिमानी और आत्ममुग्ध प्रतीत हुआ. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे ‘Pick Me’ बिहेवियर करार दिया है.



2. 150 बॉडीगार्ड्स और ‘रॉयल’ जीवनशैली का दावा

तान्या ने दावा किया कि उनके घर में 150 बॉडीगार्ड्स हैं, और उनका परिवार ‘रॉयल’ है।. हालांकि, उनके पड़ोसियों ने इन दावों पर चुप्पी साधी रखी है, जिससे उनकी सत्यता पर सवाल उठ रहे हैं.

3. ऐश्वर्या राय से तुलना

तान्या ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर हैं. इस बयान ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने का कारण बना. यूजर्स ने इसे खुद की सुंदरता पर घमंड वाला बिहेवियर बताया.

4. ‘रॉयल’ होने का दावा और 800 साड़ियां बदलने की बात

तान्या ने दावा किया कि उनका परिवार ग्वालियर का सबसे अमीर परिवार है. लेकिन, एक न्यूज चैनल ने उनके घर और ऑफिस का दौरा किया, तो पड़ोसियों ने तान्या के दावों पर चुप्पी साधे रखी. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनके परिवार का व्यवसाय एक मध्यम आकार की इमारत में स्थित है. वहीं, उन्होंने बिगबॉस के घर में 800 साड़ियों के साथ एंट्री मारने की भी बात कही थी, जिसपर वो लोगों के निशाने पर आ गईं.



5. Baklava के लिए दुबई यात्रा का मजाक

तान्या ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो केवल Baklava खाने के लिए दुबई जाती हैं. हालांकि, उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि वो वहां निवेशकों से मिलने के लिए जाती हैं, लेकिन यह बयान सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाने का कारण बना.