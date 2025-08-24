Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19 में सब कुछ पलट गया! शहबाज के एलिमिनेशन ने Salman को भी चौंका दिया

Bigg Boss 19 में शहबाज बदेशा की एलीमिनेशन के बाद मृदुल तिवारी ने घर में कदम रखा और नया ड्रामा शुरू किया। जानें इस हफ्ते के सबसे बड़े ट्विस्ट और दर्शकों की प्रतिक्रिया।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 24, 2025 23:37:07 IST

Bigg Boss 19 के घर में इस हफ्ते ड्रामा का स्तर अपने चरम पर पहुंच गया। शहबाज बदेशा की एलीमिनेशन ने घर के माहौल को हिला कर रख दिया और कंटेस्टेंट्स के चेहरे पर भावनाओं की पूरी तस्वीर दिखा दी। लेकिन, जैसे ही मृदुल तिवारी ने 15वें कंटेस्टेंट के रूप में घर में कदम रखा, दर्शकों का उत्साह और घर की रणनीतियां दोनों ही नई दिशा में घूमने लगीं।

घर के अंदर शहबाज का जाना सिर्फ एक एलीमिनेशन नहीं था, बल्कि कई गठबंधनों और दोस्तियों की नींव हिलाने वाला पल भी था। शहबाज ने हमेशा अपनी निडर और बेबाक बातचीत के लिए दर्शकों का दिल जीता, लेकिन वोटिंग में कम समर्थन मिलने से उनका सफर यहीं खत्म हो गया।

इस हफ्ते के सबसे बड़े ड्रामा

1. शहबाज की भावुक विदाई:

• घर में रहते हुए शहबाज ने कई रोमांचक मोड़ दिए और प्रतियोगियों के बीच तनाव बढ़ाया।
• उनकी विदाई के बाद घर में खामोशी छा गई, लेकिन यह पल भावनाओं से भरा था।

14 मिनट 41 सेकेंड का दर्दभरा गाना सुनकर रो पड़े थे लाखों लोग, 9वीं फेल सिंगर ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड और बन गया हर…

2. मृदुल तिवारी का धमाकेदार एंट्री:

• मृदुल के आने के साथ ही घर में नई रणनीतियों और खेल का नया मजा देखने को मिला।
• दर्शकों ने उनके लिए जबरदस्त वोटिंग की और उन्हें घर में टिकने का मौका मिला।
• मृदुल की नई चालों ने प्रतियोगियों को तुरंत सतर्क कर दिया।

3. घर का नया माहौल:

• शहबाज के जाने के बाद दोस्ती, दुश्मनी और साजिश के नए खेल ने घर को और रोमांचक बना दिया।
• कंटेस्टेंट्स अब मृदुल की चालों और गेमिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपने कदम सोच-समझ कर रखने लगे।

Karan Aujla: मैं भारत आना चाहता हूं, लेकिन… करण औजला का दुनिया के सामने छलका दर्द, जो कहा सुन हैरान रह जाएंगे!

दर्शकों का रोमांच

Bigg Boss केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि दर्शकों के वोट्स और प्यार का खेल भी है। मृदुल की सफल एंट्री ने यह दिखा दिया कि दर्शक नए, मजेदार और स्मार्ट कंटेस्टेंट्स को देखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।

Tags: bigg boss 19bigg boss housesalman khan
