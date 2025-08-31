Bigg Boss 19: ‘वीकेंड का वार’ पर फूट-फूट कर रोने लगी भोजपूरी हसीना, इस कंटेस्टेंट पर गुस्से से लाल हुई Neelam Giri

Bigg Boss 19 First Weekend Ka Vaar: सलमान खान का रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ को दर्शकों का खूब सारा प्यार मिल रहा है। शो नें आते ही ऑडियंस के दिल पर राज करना शुरू कर दिया है। शो का पहला हफ्ता खूब लड़ाई-झगड़ों के साथ बीता। पहले ही वीकेंड का वार में एंटरटेनमेंट का खूब सारा तड़का देखने को मिला। वहीं अपकमिंग एपिसोड में भी आपको खूब सारा मसाला देखने को मिलने वाला है। हाल ही में रिलीज किए गए बिग बॉस के लेटेस्ट प्रोमों में भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी फूट-फूटकर रोती हुई नजर आ रही हैं। नीलम ने सलमान खान के सामने ही अभिषेक बजाज को खूब खरी-खोटी सुनाई।

सलमान खान ने घरवालों को दिया टास्क

दरअसल वीकेंड का वार अपकमिंग एपिसोड में सलमान खान ने घर के सभी सदस्यों को एक टास्क दिया। इस टास्क में घरवालों को वह सदस्य चुनना था, बिग बॉस के घर में फॉलोअर लग रहा है। यानी जो कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट को फॉलो करता नजर आ रहा है। इस पर ज्यादातर घरवालों ने नीलम गिरी का नाम लिया। वहीं जब अभिषेक बजाज की बारी आई तो उन्होंने भी नीलम का नाम लेते हुए कहा कि आज भी वो मुझे कुनिका को फॉलो करती नजर आ रही हैं।

नीलम गिरी को आया गुस्सा

अभिषेक ने जैसे ही नीलम को लेकर बोलना शुरू किया, वह गुस्से से लाल हो गईं। सलमान खान के सामने ही वह अभिषेक बजाज पर गुस्सा करने लगीं। नीलम ने गुस्से में अभिषेक से कहा कि- आप खुद मुझसे बात नहीं करते हैं। तुम लोग खुद एक भोड़चाल की तरह चलते जा रहे हो। पहले आप लोग भेड़चाल में चलना बंद कर दो। अभिषेक पर गुस्सा उतारने के बाद नीलम इमोशनल हो गईं। उन्होंने रोते हुए आगे कहा कि- आप लोगों से बात करने जाती हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोगों को भी मुझसे बात करनी चाहिए। सलमान खान भी नीलम की बात से सहमत नजर आते हैं।

घर से बेघर होगा ये सदस्य

बता दें कि इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए 7 सदस्य नॉमिनेट हुए हैं। इस लिस्ट में अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, जीशान कादरी, नीलम गिरी, तान्या मित्तल, नतालिया जानोसजेक और प्रणित मोरे का नाम शामिल है। खबरों के मुताबिक, घर में इस बार किसी का भी एलिमिनेशन नहीं होने वाला है।

