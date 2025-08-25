Bigg Boss Premier पर सलमान ने बता दिया कि 58 साल में भी क्यों कुंवारे हैं?

बिग बॉस 19 का ग्रैंड प्रीमियर शुरू होते ही घरवालों और दर्शकों दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। लेकिन, असली हंगामा तब हुआ जब तान्या मित्तल ने सलमान खान से वह सवाल पूछ दिया, जो शायद हर कोई पूछना चाहता था। तान्या ने पूछा कि क्या सच में कभी प्यार हुआ?

सलमान खान, जो हमेशा अपने बेबाक अंदाज और सीधी बातों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पल भर के लिए चुप्पी तोड़ी और जवाब दिया, न मुझे सच में प्यार हुआ है, न कुछ अधूरा रह गया है। सलमान के जवाब देने का अंदाज देखने वाला था। जवाब देने से पहले वो सवाल सुनकर ठहाके मार के हंस पड़े। इस जवाब ने न सिर्फ तान्या को चौंका दिया, बल्कि टीवी स्क्रीन के सामने बैठे दर्शकों को भी सोच में डाल दिया।

यहां देखिए वीडियो

सलमान खान और क्या ट्विस्ट लाएंगे

इस बातचीत ने शो में एक नया ट्विस्ट और चर्चा का विषय पैदा कर दिया। सलमान का यह बयान उनकी निजी जिंदगी की अनकही कहानियों की झलक देता है और दर्शकों के लिए इसे और भी रहस्यपूर्ण बनाता है। Bigg Boss 19 में इस साल का रोमांच सिर्फ प्रतियोगियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। सलमान की बेबाकी और उनकी भावनाओं का खुलासा दर्शकों के लिए शो को और भी ज्यादा रोमांचक और इंतजार भरा बना देता है।

कौन-कौन से राज खुलेंगे

अब सवाल यह है कि इस सीजन में और कौन-कौन से राज खुलेंगे, और क्या प्रतियोगी भी अपने दिल की बातों को इतनी बेबाकी से साझा करेंगे, जितनी सलमान ने की।

