इंतज़ार खत्म! इस दिन होगा Bigg Boss 19 का ग्रैंड प्रीमियर? इस टाइम पर और यहां देख सकते हैं शो

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 का प्रीमियर 24 अगस्त को होगा और सलमान खान इसकी मेजबानी करेंगे। ग्रैंड लॉन्च से पहले, जानिए कब और कहां देखें शो।

Published: August 23, 2025 14:26:54 IST

bigg boss 19
bigg boss 19

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 कल 24 अगस्त को अपने भव्य लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है, और हम जानते हैं कि आप सभी बेताब होंगे क्योंकि सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह रियलिटी शो एक और सीजन के साथ प्रीमियर के लिए तैयार है। इसके भव्य प्रीमियर में बस एक दिन बाकी है, और आप सभी इस सोच रहे होंगे कि इस रियलिटी शो को कब और कहां देखें। तो हमने इसकी पूरी जानकारी दी गई है। 

यहां देख सकते हैं शो का प्रीमियर

इस साल, बिग बॉस सीजन 19 के फ़ॉर्मेट में काफी कुछ बदलाव किया गया है। हर साल जहां बिग बॉस का प्रीमियर जियो हॉटस्टार और टीवी पर एक साथ  किया जाता था, लेकिन इस साल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ने बाजी मार ली है। हर एपिसोड जियो हॉटस्टार पर डेढ़ घंटे पहले प्रसारित हो रहा है।

9 बजे से शुरू होगा शो 

बिग बॉस सीजन 19 रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर होगा, जबकि बाद में यह कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे प्रसारित किया जाने वाला है। इसलिए, जो भी दर्शक इसे प्रीमियर को पहले देखना चाहता है, वे जियो हॉटस्टार पर देख सकता है। शो के पहले टीज़र में, सलमान खान ने इस साल की थीम में एक बड़ा ट्विस्ट दिखाया। उन्होंने बताया कि सीज़न 19 में “घरवालों की सरकार” होगी – जो घर के अंदर सत्ता में एक बड़े बदलाव का संकेत है। उन्होंने दर्शकों से मनोरंजन का पूरा वादा किया और सभी से खुद को तैयार रखने का आग्रह किया। नेहरू जैकेट और ब्लैक कैट कमांडो के साथ सलमान अपने अधिकार और आकर्षण के साथ टीजर में लेकर आए हैं, जो इस साल की थीम के केंद्र में पावर-प्ले को दर्शाता है।

इस बार घरवालों की सत्ता 

सलमान खान ने एक बयान में शो के नए ट्विस्ट पर बात की गई है। उन्होंने कहा कि- “मैं काफी लंबे समय से बिग बॉस का हिस्सा रहा हूं और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिग बॉस हर साल गेम को एक नए सिरे से पेश करता है और इस बार, यह घरवालों की सरकार है। और जब बहुत सारे लोग एक-दूसरे पर डोरे डालने लगें, तो मामला गड़बड़ा जाता है। तभी दरार पड़ने लगती है और घर युद्ध के मैदान में बदल जाता है। इतने सालों बाद, मैं सच में कह सकता हूं कि मैं भी आपकी तरह यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि यह सब कैसे होता है।” 
 
 
 

Tags: bigg boss 19
