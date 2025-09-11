Home > मनोरंजन > ओटीटी > Bigg Boss 19 में वाइल्ड कार्ड धमाका, शहबाज के बाद अब दो नई हसीनाओं की होगी एंट्री

Wild Card Entry: बिग बॉस 19 में शहबाज बदेशा के बाद अब दो और कंटेस्टेंट्स की एंट्री होने वाली है. इस जानकारी ने बिग बॉस के फैंस के बीच एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ा दिया है. अब वो दो नाम कौन से हैं और कब एंट्री करेंगे चलिए जानते हैं.

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 11, 2025 19:17:39 IST

Bigg boss wild card
Bigg boss wild card

Bigg Boss 19 latest Episode: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में पिछले कुछ हफ्तों में टीआरपी थोड़ी गिर रही थी, लेकिन मेकर्स ने जल्दी ही दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए बड़ा कदम उठाया. पहले शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के भाई शहबाज बडेशा (shehbaz badesha) की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, जिसने शो में हलचल मचा दी.

शहबाज की एंट्री (shehbaz ki Entry) के बाद फैंस को घर में एक नया ही ड्रामा देखने को मिला. उनकी मौजूदगी ने शो में और कंटेस्टेंट के बीच कई बवाल खड़े किए. शहबाज अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं और खुद को शहनाज के भाई के तौर पर नहीं दिखाना चाहते.

यहां देखें पोस्ट

Tia kar insta story

ये दो हसीनाएं लेंगी एंट्री

अब बिग बॉस 19 के घर में दो और नए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिखा मल्होत्रा (Shikha Malhotra) और टिया कर (Tia Kar) घर में जल्द ही नजर आएंगी. इंडिया फोरम्स के मुताबिक, दोनों सलमान खान के शो में वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री करने वाली हैं.

टिया कर की पोस्ट ने सब बता दिया

शिखा ने कुछ समय पहले ही अपनी एंट्री को लेकर हिंट दिया था और टिया ने भी सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए फैंस को इसकी जानकारी दी. हालांकि, अभी तक मेकर्स ने इसे ऑफिशियल नहीं किया है. लेकिन, टिया की पोस्ट बिना ऑफिशियल अनाउंसमेंट के ही सब बयां कर रही है. फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये दोनों शो में कब दिखाई देंगी और घर में किस तरह का नया ड्रामा खड़ा करेंगी.

बढ़ने वाला है एंटरटेनमेंट का डोज

शो में अभी कुल 16 कंटेस्टेंट्स हैं और अभी तक कोई भी बाहर नहीं हुआ. वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की एंट्री हमेशा शो में नया मोड़ लाती है. शहबाज, शिखा और टिया की एंट्री के बाद घर में मनोरंजन का लेवल बढ़ने वाला है. दर्शक सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और नए ट्विस्ट का इंतजार कर रहे हैं.

Tags: bigg boss 19Bigg Boss 19 latest newsbigg boss 19 showBigg Boss 19 wild card entrysalman khan show
